◇NBA レイカーズ101ー73サンズ（2026年4月10日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が10日（日本時間11日）の本拠地サンズ戦で先発出場。2本の3Pシュートを含む13得点の躍動。チームも2連勝を飾った。この結果によって、西地区4位以上が確定した。

「ホームアドバンテージを獲得できたのは大きい」

試合終了後にインタビューで八村は安どの表情を見せた。

この日も第1Q開始直後から存在感を発揮する。左コーナーから鋭くドライブインし、ダブルクラッチのリバースレイアップを沈めてチーム初得点をマーク。残り4分30秒にはターンアラウンドのフェイダウェイシュート、さらに4分4秒には左ウイングから3Pシュートを成功させて連続得点を挙げた。残り3分9秒にはファウルを誘ってフリースローを1本決め、同2分5秒でベンチへ退いた。

第2Qはベンチスタートとなったが、残り8分22秒から再びコートへ。残り4分5秒には右サイドでファウルを受け、フリースロー2本を確実に沈めて2桁得点に到達した。その後は残り3分9秒で一度ベンチに下がり、終盤の残り28秒から再出場したが、追加点はなかった。

第3Qはスタートから出場し、残り7分31秒に右ウイング付近から3Ｐシュートを沈めて後半初得点を記録。残り2分26秒でベンチに下がった。最終Qは残り9分45秒から出場したが、得点には絡まなかった。

「相手はとても激しくプレーするチームの一つでした。調子を維持することが大事だった。試合前に『相手のフィジカルをしっかりと抑えなければならない』と話していた。自分たちは最初からそれを意識してやってきたので、今回の結果につながった」と試合を回顧した。

試合中には41歳レブロン・ジェームズからのバックビハインドバウンズパスを受けて、3Pシュートを沈める場面もあった。「彼はすごいよね。彼は私たちのために多くのことをしてくれる。すごくリスペクトもしている」と尊敬の気持ちを表現した。

そしてこの日、西5位のロケッツがウルブズに敗れたことで、レイカーズの西地区4位以上が確定した。「ホームアドバンテージを獲得できたのは大きい。ここ数年プレーオフを経験してきて、その重要性を実感している。プレーオフ前に何を達成したいかも考えています。長いシーズンでしたから、しっかりと締めくくって、プレーオフに良い影響を与えたいと思います。最後まで頑張ります」と、レギュラーシーズン最終戦となる12日（同13日）のジャズ戦へ意気込んだ。