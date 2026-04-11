タレントの指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE」が10日深夜放送の日本テレビ「バズリズム02」（金曜深夜0・59）に出演。メンバーの佐々木舞香（26）がプライベートについて明かした。

今回は「＝LOVEの超近況報告」と題して、メンバーそれぞれが自身の近況を自撮りで紹介。今ハマっている物や趣味、特技など超貴重プライベート映像を大公開した。

佐々木は「超近況は編み物です！」と紹介。「棒針で編むのをやっています。今まで作ったものだとティッシュケースとか、お休みの日は結構夜中までやってることが多いです。頑張ります」「巾着とか最初作っていたんですよ、巾着だと出来上がりが早すぎる。で、大物作るにはちょっと飽きちゃう。だから(ティッシュケースは)作りやすい」と編み物にハマっていることを明かした。

一方で、フルマラソンを3時間57分(女性の平均は5時間程度)で完走した経験を持つ瀧脇笙古は「トレーニングです。1つ目が懸垂バーです」と懸垂トレーニングに励む姿を動画で披露。さらに、「そして最近はよく走っているので坂道を走りたいと思います！坂道は300メートル、姿勢を意識して5本ほど走っています」「30分〜40分ほどジョグをしたり少し前までは5分間走や6分間走を3本ほど走っていました。最近では4分50秒ペースを維持したまま走る8分間走をしています」と話した。