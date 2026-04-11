山菜採りのシーズンを迎えた。

山菜や家庭で育てる食用植物に似た、有毒植物には注意が必要だ。誤って食べ、嘔吐（おうと）などの症状を訴えるケースは、富山県内でもしばしば起きている。県中央植物園（富山市）の中田政司園長に、注意が必要な植物や見分け方のコツについて聞いた。（野内凪輔）

においで見分ける

中田園長が特に注意を呼びかけるのが「スイセン」だ。スイセンは葉がニラに酷似し、球根はタマネギに似ている。厚生労働省によると、過去１０年間（２０１６〜２５年）に全国でスイセンによる食中毒は７４件発生。食中毒の原因になった有毒植物の中では、最も発生件数が多いという。

見分けるポイントは、においだ。葉が似ているニラなどはネギの仲間のため、強いにおいがする。スイセンは草の青っぽいにおいしかせず、におい自体が弱い。

食べると死ぬ危険性があり、中田園長も「大変怖い」と話すのは、園芸植物として広まった「イヌサフラン」だ。２０〜３０センチの楕円（だえん）形の葉を、ギョウジャニンニクなどと間違える例がある。イヌサフランは無臭だが、ギョウジャニンニクはニンニクのにおいがする。

イヌサフランのように、園芸用でありながら有毒な植物は多く、スズランやグロリオーサも同様だ。中田園長は、家庭菜園と園芸植物を同じ場所に植えないよう呼びかけている。

知識のある人と

県民なじみの山菜にも注意が必要だ。シャキシャキした歯ごたえで、量販店にも並ぶオオバギボウシ（うるい）によく似た「バイケイソウ」は、全国で毎年のように食中毒が発生。県内でも２００２、０３、０４、１４年に発生している。

楕円形の大きな葉はそっくりで間違えやすいが、オオバギボウシには中心に太い葉脈があるが、バイケイソウにはなく、縦じまがある。ただし、若い葉は見分けづらい。

中田園長は前提として、「山菜採りは、まずは知識のある人と一緒に行って見分け方を学んでほしい」と話す。また、「山菜は、採りすぎないのがマナー。多く採れば毒草が混ざる可能性も高まる。人にあげれば相手にも害が及ぶかもしれない」と強調した。