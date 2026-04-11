高須クリニック院長の高須克弥氏が所有するタカスタカスタカス（牡３歳、栗東・藤原）が１１日、中山７Ｒの３歳１勝クラス（ダート１２００メートル）で６馬身差の圧勝。闘病中のオーナーが生観戦する前で２勝目を挙げた。

単勝１・３倍の１番人気に推されたタカスタカスタカス。道中２番手に控えて、直線で一気に抜け出して突き放すと、他馬を寄せつけなかった。

口取り後、取材に応じた高須氏は「はじめから単勝であるだけ買いました！銀行よりは利息いいですね（笑）」と笑顔。「もう一つ勝つと上に行ける。安青錦みたいに小指を骨折しなければいいですね（笑）」と“高須節”を披露した。

アメリカのセリで同馬を購入。サインを描く高須氏を笑顔で見守っていたパートナーで漫画家の西原理恵子さんは「馬は先生が選んで、私は馬券を買い散らかすだけ」とニヤリ。高須氏は「僕の金で買って、配当だけは自分が取っていく」を笑い飛ばした。高須院長は自身のＸで「競馬で金儲けしたやつぁないよ♬金儲けなう」と、札束を持って喜ぶ西原さんの動画を投稿していた。