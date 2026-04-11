大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が11日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。アレルギー症状で顔が腫れたことを明かした。

番組の冒頭、トミーズ雅（66）が「本日のゲスト、橋下徹さんです」と紹介すると、橋下氏は、顔が腫れた状態で登場。雅が「何、アンパンマンになろうとしてるの？」とイジると、橋下氏は「これでもだいぶ治まったんですけど。アレルギー湿疹で…」と説明。雅は「きょう来れないかもというのを、きのう聞いてたんですよ」と、橋下氏が欠席する可能性を聞いていたことを明かした。

モニターに、前日10日時点の橋下氏の写真が映し出されると、顔全体がかなり腫れあがり、まぶたも腫れた状態で、雅は「これ、ボクサーの打たれた次の日やん」と驚いた。

橋下氏は、「2、3日前ぐらいからちょっと危ないなと思っていたら、きのう、こういう風になって。原因は、まだ犬アレルギーか花粉症か分からないんですけど、アレルギー系なんですよ」と話し、「治まっていくということで…病院に行って」と、病院を受診して快方に向かっていることを強調した。

アキナの山名文和（45）から「似てる人、来てるのかなと思いました。『あっ、“パチ下徹”さんか』と…」と言われると、橋下氏は「きょう、お休みかなと思ったんですけど、ここまで来て、プロデューサーの方に聞いたら、まあ、いけるという話で」と出演可能と判断されたことを明かした。

橋下氏は、アレルギーについて「誰でもなり得る話」としつつ、「ただ、犬アレルギーだった場合、うち6年前からパグ飼ってるんですけど、みんな『パパが出ていってや』って」と家族から言われたことを明かして苦笑い。「原因確定して、犬アレルギーやったら僕、家変わってますから」と笑いを誘った。

これに、雅は「娘に『犬かパパかどっち取る？』って（聞いて）犬って言われたら、俺泣く」と同情していた。