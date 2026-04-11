[Alexandros]のファンクラブツアー＜FC TOUR “ACCESS ALL AREA”＞が4月10日（金）、神奈川・横浜ベイホールで開幕した。

◆ライブ写真

FC会員限定ライブツアーは7年ぶりとなり、今回は全国9か所で開催される。このツアーが発表された際に川上洋平（Vo＆G）は「15年という歴史は一旦忘れて、気持ちの入れ替えをするようなライブをしたいなと。0からスタートのような」とコメント。その言葉通り、原点回帰と新たな始まりを同時に感じさせるステージを繰り広げられた。

ライブの前半のセットリストは、シングルのカップリング曲、アルバムの収録曲などが中心。最初期曲も含んだレアな楽曲が次々と演奏されたのだが、さすがはファンクラブ限定ライブだけあり、すべての曲に強烈なリアクションが起こり、会場全体のテンションは瞬く間にピークに達した。

「最近ファンクラブに入った人は知らない曲もあるよね？ 僕らも久々にやる曲ばかりです」（川上）

「ほぼ新曲みたいなもの(笑)」（磯部）

というリラックスしたやり取りも、ファンクラブ・ツアーならではだろう。

強い雨のなか会場に足を運んだ観客に対し、「もっとずぶ濡れにさせます！ ソックスもピンクにするよ！」（川上）というシャウトとともに放たれたのは「Paint Your Socks Into Pink」（シングル「Run Away/Oblivion」収録）。川上、磯部(Ba&Cho)、白井眞輝(G)、リアド偉武(Dr)、サポートギタリスト・MULLONの演奏もいつも以上にアグレッシブ。コアなファンの目の前でロックバンドとしての攻めの姿勢を見せつけた。

「最近はイベントやフェスに呼んでもらうことが多くて。それも楽しいんだけど、やっぱりワンマンは最高。今日のセットリスト、我ながらいいな(笑)」と川上が楽しそうに話すと、会場からは「セトリやばい！」「最高！」という声が飛んだ。

後半では新曲も披露。まずは「ENDROLL」（映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』挿入歌）。川上、SennaRinのデュエットソングを[Alexandros]バージョンとしてリアレンジし、鋭利なロックチューンとして昇華させていた。

そして、この春放送スタートしたアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』オープニングテーマ「Hallelujah」も 初披露。“強さとは？”というテーマを掲げたこの曲からは、現在の[Alexandros]の状態の良さ、さらなる未来へと突き進むパワーがはっきりと伝わってきた。

アンコールで披露された6曲を含めて全22曲を演奏。レアな楽曲を中心にしたセットリストから伝わってきたのは、ロックバンドとしての独創性とアイデンティティそのものだった。さらに特筆すべきはオーディエンスの素晴らしさ。すべての楽曲に全力で応え、拳を上げて、シンガロングを広げたファンクラブ会員たちの笑顔と熱気こそが、この日のライブの主役だったと言っていいだろう。

取材・文◎森朋之

撮影◎河本悠貴

■＜FC TOUR “ACCESS ALL AREA”＞

4月10日(金) 神奈川・横浜ベイホール

open18:00 / start19:00

4月23日(木) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

open18:00 / start19:00

4月30日(木) 愛知・名古屋ダイアモンドホール

open18:00 / start19:00

5月08日(金) 香川・高松festhalle

open18:00 / start19:00

5月09日(土) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA

open17:00 / start18:00

5月21日(木) 群馬・高崎スタジオシアター

open18:00 / start19:00

5月24日(日) 東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)

open17:00 / start18:00

5月28日(木) 新潟・新潟LOTS

open18:00 / start19:00

6月05日(金) 京都・KBSホール

open18:00 / start19:00

■＜YOU ARE WELCOME TOUR＞

6月14日(日) 愛知・COMTEC PORT BASE

open17:00 / start18:00

6月22日(月) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

open18:00 / start19:00

6月28日(日) 宮城・SENDAI GIGS

open17:00 / start18:00

7月03日(金) 北海道・Zepp Sapporo

open18:00 / start19:00

7月09日(木) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open18:00 / start19:00

7月22日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside

open18:00 / start19:00

7月30日(木) 愛知・Zepp Nagoya

open18:00 / start19:00

8月06日(木) 大阪・なんばHatch

open18:00 / start19:00

8月20日(木) 福岡・Zepp Fukuoka

open18:00 / start19:00

8月26日(水) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)

open18:00 / start19:00

▼チケット

スタンディング 8,800円(税込 / 別途ドリンク代必要)

2F指定 11,000円(税込 / 別途ドリンク代必要)

※未就学児童のご入場はできません/小学生以上はチケットが必要になります

■＜[Alexandros] presents THIS FES ’26 in Sagamihara＞

日時：2026年10月31日(土)、11月1日(日)

会場：相模原ギオンフィールド、及びその周辺

※出演者は後日発表