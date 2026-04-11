◆米大リーグ ドジャース８Ｘ―７レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＭ・マンシー内野手（３５）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レンジャーズ戦に「５番・三塁」で先発出場。７―７の９回に自身２度目の１試合３発となる４号ソロを放ち、チームをサヨナラ勝ちに導いた。劇弾は自身４本目となった。

９回２死。２ストライクから左腕ラッツのスライダーを捉え、打球速度１０６マイル（約１７０・６キロ）、角度３５度、飛距離４０１フィート（約１２２・２メートル）で右中間席に運び、ホームで仲間にもみくちゃにされた。この日は２回に２号ソロ、４回に３号ソロを放ち、この時点でドジャースでは通算２１２本目の本塁打。球団歴代単独３位に浮上していた。８回には一塁強襲の内野安打をマークしており、４安打３打点の大暴れだった。

大谷翔平投手（３１）が昨季のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で見せた二刀流での３本塁打、１０奪三振を記念した打者版の「ボブルヘッドデー」に、大谷ばりの離れ業を見せたヒーローは試合後、地元中継局のインタビューに応じ「足りないのは１０奪三振だけだね？」と冗談を交えて笑顔。「素晴らしい試合だったよ。明らかにトロント（対ブルージェイズ）での前回の試合ではかなりいい感覚に近づいていたと思う。すごくいいスイングがたくさんできていたしね。いくつか調整もしたし、とにかくそのプロセスにこだわり続けるしかない。常に結果ばかりを追いかけるわけにはいかないけど、今夜はいい結果が出た」と話した。