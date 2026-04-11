３試合連続スタメン出場中の堂安律がリーグ戦欠場か。フランクフルト指揮官が示唆「体調不良で…」
現地４月11日に開催されるブンデスリーガ第29節で、日本代表MF堂安律を擁するフランクフルトが敵地で塩貝健人が所属するヴォルフスブルクと対戦する。
クラブの公式サイトによると、このゲームに向けた記者会見でアルベルト・リエラ監督はヴォルフスブルク戦についてこう述べる。
「彼らは降格争いを繰り広げている。我々はヴォルフスブルクの置かれている状況、つまり彼らが試合に臨む際に冷静さを保てないという状況を利用する必要がある。彼らは最初の20分から30分で我々にプレッシャーをかけ、観客の声援を味方につけようとするだろう。まさにそれを避けなければならない。我々は冷静さを保ち、ゲームプランを実行する必要がある」
また、チーム状況を「カウアン・サントス、ナムディ・コリンズ、ラスムス・クリステンセンは引き続き欠場。堂安律は体調不良で、ジャン＝マテオ・バオヤはまだ100パーセントの状態ではない」と明かしており、日本代表10番の欠場を示唆した。
試合は日本時間で11日の22時30分キックオフ予定。直近のリーグ戦３試合連続で先発し、存在感を示している堂安が不在となれば、フランクフルトにとっては小さくない影響がありそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブの公式サイトによると、このゲームに向けた記者会見でアルベルト・リエラ監督はヴォルフスブルク戦についてこう述べる。
「彼らは降格争いを繰り広げている。我々はヴォルフスブルクの置かれている状況、つまり彼らが試合に臨む際に冷静さを保てないという状況を利用する必要がある。彼らは最初の20分から30分で我々にプレッシャーをかけ、観客の声援を味方につけようとするだろう。まさにそれを避けなければならない。我々は冷静さを保ち、ゲームプランを実行する必要がある」
また、チーム状況を「カウアン・サントス、ナムディ・コリンズ、ラスムス・クリステンセンは引き続き欠場。堂安律は体調不良で、ジャン＝マテオ・バオヤはまだ100パーセントの状態ではない」と明かしており、日本代表10番の欠場を示唆した。
試合は日本時間で11日の22時30分キックオフ予定。直近のリーグ戦３試合連続で先発し、存在感を示している堂安が不在となれば、フランクフルトにとっては小さくない影響がありそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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