「まんまと騙された」「やばすぎる」背負って反転→ズドン！ 水戸の新加入FWが魅せた“衝撃ターン弾”が話題「何てシュート叩き込むんだ」
水戸ホーリーホックは４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節でジェフユナイテッド千葉と敵地で対戦。新加入のブラジル人FWが、鮮烈な一撃で試合の流れを引き寄せた。
前半終了間際の45＋４分、均衡を破ったのは左CKからの流れだった。こぼれ球に素早く反応したのは、マテウス・レイリア。こぼれ球に反応してペナルティエリア内でゴールに背を向けてボールを収めると、相手DFを背負いながらくるりと反転する。
そのままターンの勢いを活かして右足を振り抜くと、強烈なシュートがゴール右隅へ突き刺さった。あまりの速さと精度に、GK若原智哉も一歩も動けず、ただ見送るしかなかった。
圧巻のゴラッソに、SNS上でもファンが騒然。「やばすぎる」「ゴラッソすぎるって！」「振り向きざまにドカン！」「後ろに戻すかと思いきや振り向きシュートゴラッソ！まんまと騙された」「何てシュート叩き込むんだ」「スマート過ぎやしないか」といった驚きと称賛の声が相次いだ。
31歳のアタッカーは今季、J２のヴァンフォーレ甲府から完全移籍で水戸ホーリーホックに加入。この一撃が嬉しい移籍後初ゴールとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】GKも一歩も動けず…水戸マテウス・レイリアの衝撃ターンショット！
前半終了間際の45＋４分、均衡を破ったのは左CKからの流れだった。こぼれ球に素早く反応したのは、マテウス・レイリア。こぼれ球に反応してペナルティエリア内でゴールに背を向けてボールを収めると、相手DFを背負いながらくるりと反転する。
圧巻のゴラッソに、SNS上でもファンが騒然。「やばすぎる」「ゴラッソすぎるって！」「振り向きざまにドカン！」「後ろに戻すかと思いきや振り向きシュートゴラッソ！まんまと騙された」「何てシュート叩き込むんだ」「スマート過ぎやしないか」といった驚きと称賛の声が相次いだ。
31歳のアタッカーは今季、J２のヴァンフォーレ甲府から完全移籍で水戸ホーリーホックに加入。この一撃が嬉しい移籍後初ゴールとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】GKも一歩も動けず…水戸マテウス・レイリアの衝撃ターンショット！