圧巻の先制弾を挙げた水戸のM・レイリア。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

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　水戸ホーリーホックは４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節でジェフユナイテッド千葉と敵地で対戦。新加入のブラジル人FWが、鮮烈な一撃で試合の流れを引き寄せた。

　前半終了間際の45＋４分、均衡を破ったのは左CKからの流れだった。こぼれ球に素早く反応したのは、マテウス・レイリア。こぼれ球に反応してペナルティエリア内でゴールに背を向けてボールを収めると、相手DFを背負いながらくるりと反転する。

　そのままターンの勢いを活かして右足を振り抜くと、強烈なシュートがゴール右隅へ突き刺さった。あまりの速さと精度に、GK若原智哉も一歩も動けず、ただ見送るしかなかった。
 
　圧巻のゴラッソに、SNS上でもファンが騒然。「やばすぎる」「ゴラッソすぎるって！」「振り向きざまにドカン！」「後ろに戻すかと思いきや振り向きシュートゴラッソ！まんまと騙された」「何てシュート叩き込むんだ」「スマート過ぎやしないか」といった驚きと称賛の声が相次いだ。

　31歳のアタッカーは今季、J２のヴァンフォーレ甲府から完全移籍で水戸ホーリーホックに加入。この一撃が嬉しい移籍後初ゴールとなった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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