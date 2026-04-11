生まれ育ったまちの魅力をSNSで投稿しているインフルエンサーの女性。

仕事でもプライベートでも “佐世保愛” を発信しています。

【NIB news every. 2026年3月11日放送より】

◆まだまだ知らない情報を発信したい

駅でのひと時を映した画像。

青春時代を思い出す、懐かしさが蘇る 1枚です。

撮影するのは、季節のうつろいを感じる美しい風景など。

見る人を、まるでその場にいるような感覚に引き込みます。

インスタグラムに投稿しているのは、インフルエンサーの白井 沙也可さん(31)。

佐世保市の出身です。

SNSでは、‟佐世保のさやぶぅ” として活動をしています。

これまでに投稿したのは、風景やおすすめスポットなど 500件以上。

国の内外から評判を呼び、フォロワーは9600人を超えます。

（白井 沙也可さん）

「今日は海外っぽい写真を撮りたいので、セーラータウン横丁という通りに行きます」

この日 訪れたのは、三ヶ町アーケードから少し入った裏路地。

佐世保ならではの街並みを、仲間と散策する様子を撮りました。

（白井 沙也可さん）

「写真や動画を通してワクワク楽しんでほしい。自分たちが楽しまないといけないと思って、撮影しながらすごく笑っている」

何気ない場所にも、面白さがあると語る白井さん。

1つの投稿のために、1日かけて撮影することもあるそうです。

白井さんのSNSで紹介された飲食店からは、来店客が増えたと うれしい声も聞かれます。

「SASEBOピザ食堂」では、石窯で焼き上げた本格ナポリピッツァが紹介されたそうです。

（SASEBOピザ食堂 下川 輝 CEO）

「(インスタに)上がった次の日は、若い女性客が増える。めっちゃうれしいです」

精力的に発信を続ける白井さん、平日は…。

◆知識深めるため「観光マイスターの資格も取得」

グルメなど、佐世保の最新情報を伝えるフリーペーパー「ならでわ！」の編集部で働いています。

（白井 沙也可さん）

「佐世保に寄り添える媒体として楽しんでもらえるように、どんな情報を出すのかは真剣にみんなで考えている」

入社して7年。

グルメやファッションの特集コーナーの責任者を任されることもあります。

一方で、佐世保で生まれ育ちながらも、歴史や文化など知らないことが多いと実感することも…。

そこで取り組んだのが、“「海風の国」観光マイスター” という資格の取得でした。

佐世保市の観光PRや観光案内ができる人材を育成するため、市が始めた認定制度です。

（白井 沙也可さん）

「名所だけ覚えておけばいいわけじゃなくて、何年にできたのか？作ったのは誰なのか？まで、覚えなければいけない。過去問をたくさん解いて勉強しました」

幅広い知識を身に付けることで、もっと読者に役立つ発信が出来るのでは…。

休日は自宅やカフェにこもり、1か月間、1日8時間の猛勉強をして見事合格を果たしました。

そんな佐世保愛あふれる白井さんは、職場では先輩からも頼りにされる存在です。

（月刊ならでわ！編集部 坂本 さやかさん）

「(佐世保の)中で温められてきた、独特の佐世保愛を本州、世界に届けてほしい」

（白井 沙也可さん）

「間近でそんな風に言われたら、照れますね」

SNSに投稿するための編集は、休みの日に取り組んでいます。

華やかに見えるSNSの世界ですが、その裏では苦労もあるそうで…。

（白井 沙也可さん）

「仕事とプライベートの境目が今はほぼないような状態なので。一息つきたいところはある。

発信が生きがいなので、辞められない」

ほとんどの時間を、撮影や編集に費やす日々。

夜は作業をしながら寝てしまうこともあるそうです。

SNSの投稿は、友人からのこんな声が奮起したきっかけでした。

（白井 沙也可さん）

「友人が “佐世保って何もないよね、面白くない” っていう声も結構、多く聞く。

そんなことないよって(佐世保の魅力を)再発見してほしいという気持ちがある」

“佐世保で暮らし続ける 自分にしかできない発信がしたい”。

◆ふるさと佐世保「多くの人に知ってもらえるように…」

この日、白井さんが訪ねたのは、老舗のパン屋さん。

（白井 沙也可さん）

「報告があって来た。パルファンベーカリーが、好きすぎてネイルにしてた」

「うわー！かわいい！」

月に1回ネイルサロンに通い、爪にも、佐世保の名店や街並みをデザイン。

今回のネイルのテーマは、佐世保で昔から愛されるベーカリーです。

（白井 沙也可さん）

「佐世保って “パン注制度” といってパンを注文できる制度があった。その時に人気だったのが、このチキンソフト」

地元の人の “青春の味” だというパンとネイルを一緒に撮影し、思い出を添えて投稿。

ネイルのデザインを楽しみにしているファンも多いそうです。

今年1月。

これまで撮影した作品をまとめ、写真集を制作しました。

（白井 沙也可さん）

「ウェブやSNSだと、自分で探さないといけない。自分の好きなものしか出てこない。

自分が知らない世界を知ってほしいという思いがあったので、紙にしてまとめて見られるようにしたいと思った」

佐世保の魅力がたくさん詰まった写真集。

友達と一緒に歩いているような、そんな楽しさが伝わる写真を選んだそうです。

今は飲食店などをまわり、写真集を置いてもらえるよう協力を呼び掛けています。

（chi COFFEE 吉谷 千尋 店主）

「発信してもらうことで、(町を)知ってもらえる機会が増えてうれしい。これからもよろしくお願いしますという気持ち」

今後も定期的に、写真集を発行することが目標です。

（白井 沙也可さん）

「見たことない景色は、絶対に自分の足で見に行きたい。歩く観光ブックになりたい」

大好きなふるさとを多くの人に知ってもらえるように…。

これからも “佐世保愛” を発信していきます。

白井さんが制作した写真集は、佐世保市内の飲食店などで購入できるということです。

詳しくは、インスタグラムをご確認ください。