知らない世界を見つけるきっかけに「SNS投稿でまちの魅力を発信」‟佐世保のさやぶぅ”《長崎》
生まれ育ったまちの魅力をSNSで投稿しているインフルエンサーの女性。
仕事でもプライベートでも “佐世保愛” を発信しています。
【NIB news every. 2026年3月11日放送より】
◆まだまだ知らない情報を発信したい
駅でのひと時を映した画像。
青春時代を思い出す、懐かしさが蘇る 1枚です。
撮影するのは、季節のうつろいを感じる美しい風景など。
見る人を、まるでその場にいるような感覚に引き込みます。
インスタグラムに投稿しているのは、インフルエンサーの白井 沙也可さん(31)。
佐世保市の出身です。
SNSでは、‟佐世保のさやぶぅ” として活動をしています。
これまでに投稿したのは、風景やおすすめスポットなど 500件以上。
国の内外から評判を呼び、フォロワーは9600人を超えます。
（白井 沙也可さん）
「今日は海外っぽい写真を撮りたいので、セーラータウン横丁という通りに行きます」
この日 訪れたのは、三ヶ町アーケードから少し入った裏路地。
佐世保ならではの街並みを、仲間と散策する様子を撮りました。
（白井 沙也可さん）
「写真や動画を通してワクワク楽しんでほしい。自分たちが楽しまないといけないと思って、撮影しながらすごく笑っている」
何気ない場所にも、面白さがあると語る白井さん。
1つの投稿のために、1日かけて撮影することもあるそうです。
白井さんのSNSで紹介された飲食店からは、来店客が増えたと うれしい声も聞かれます。
「SASEBOピザ食堂」では、石窯で焼き上げた本格ナポリピッツァが紹介されたそうです。
（SASEBOピザ食堂 下川 輝 CEO）
「(インスタに)上がった次の日は、若い女性客が増える。めっちゃうれしいです」
精力的に発信を続ける白井さん、平日は…。
◆知識深めるため「観光マイスターの資格も取得」
グルメなど、佐世保の最新情報を伝えるフリーペーパー「ならでわ！」の編集部で働いています。
（白井 沙也可さん）
「佐世保に寄り添える媒体として楽しんでもらえるように、どんな情報を出すのかは真剣にみんなで考えている」
入社して7年。
グルメやファッションの特集コーナーの責任者を任されることもあります。
一方で、佐世保で生まれ育ちながらも、歴史や文化など知らないことが多いと実感することも…。
そこで取り組んだのが、“「海風の国」観光マイスター” という資格の取得でした。
佐世保市の観光PRや観光案内ができる人材を育成するため、市が始めた認定制度です。
（白井 沙也可さん）
「名所だけ覚えておけばいいわけじゃなくて、何年にできたのか？作ったのは誰なのか？まで、覚えなければいけない。過去問をたくさん解いて勉強しました」
幅広い知識を身に付けることで、もっと読者に役立つ発信が出来るのでは…。
休日は自宅やカフェにこもり、1か月間、1日8時間の猛勉強をして見事合格を果たしました。
そんな佐世保愛あふれる白井さんは、職場では先輩からも頼りにされる存在です。
（月刊ならでわ！編集部 坂本 さやかさん）
「(佐世保の)中で温められてきた、独特の佐世保愛を本州、世界に届けてほしい」
（白井 沙也可さん）
「間近でそんな風に言われたら、照れますね」
SNSに投稿するための編集は、休みの日に取り組んでいます。
華やかに見えるSNSの世界ですが、その裏では苦労もあるそうで…。
（白井 沙也可さん）
「仕事とプライベートの境目が今はほぼないような状態なので。一息つきたいところはある。
発信が生きがいなので、辞められない」
ほとんどの時間を、撮影や編集に費やす日々。
夜は作業をしながら寝てしまうこともあるそうです。
SNSの投稿は、友人からのこんな声が奮起したきっかけでした。
（白井 沙也可さん）
「友人が “佐世保って何もないよね、面白くない” っていう声も結構、多く聞く。
そんなことないよって(佐世保の魅力を)再発見してほしいという気持ちがある」
“佐世保で暮らし続ける 自分にしかできない発信がしたい”。
◆ふるさと佐世保「多くの人に知ってもらえるように…」
この日、白井さんが訪ねたのは、老舗のパン屋さん。
（白井 沙也可さん）
「報告があって来た。パルファンベーカリーが、好きすぎてネイルにしてた」
「うわー！かわいい！」
月に1回ネイルサロンに通い、爪にも、佐世保の名店や街並みをデザイン。
今回のネイルのテーマは、佐世保で昔から愛されるベーカリーです。
（白井 沙也可さん）
「佐世保って “パン注制度” といってパンを注文できる制度があった。その時に人気だったのが、このチキンソフト」
地元の人の “青春の味” だというパンとネイルを一緒に撮影し、思い出を添えて投稿。
ネイルのデザインを楽しみにしているファンも多いそうです。
今年1月。
これまで撮影した作品をまとめ、写真集を制作しました。
（白井 沙也可さん）
「ウェブやSNSだと、自分で探さないといけない。自分の好きなものしか出てこない。
自分が知らない世界を知ってほしいという思いがあったので、紙にしてまとめて見られるようにしたいと思った」
佐世保の魅力がたくさん詰まった写真集。
友達と一緒に歩いているような、そんな楽しさが伝わる写真を選んだそうです。
今は飲食店などをまわり、写真集を置いてもらえるよう協力を呼び掛けています。
（chi COFFEE 吉谷 千尋 店主）
「発信してもらうことで、(町を)知ってもらえる機会が増えてうれしい。これからもよろしくお願いしますという気持ち」
今後も定期的に、写真集を発行することが目標です。
（白井 沙也可さん）
「見たことない景色は、絶対に自分の足で見に行きたい。歩く観光ブックになりたい」
大好きなふるさとを多くの人に知ってもらえるように…。
これからも “佐世保愛” を発信していきます。
白井さんが制作した写真集は、佐世保市内の飲食店などで購入できるということです。
詳しくは、インスタグラムをご確認ください。