歌手の和田アキ子（76）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。大ファンの大物ジャーナリストのゲスト出演を喜ぶ場面があった。

アシスタントの垣花正アナウンサーが再来週25日のゲストがジャーナリストの池上彰氏であることを告知。和田は以前からファンであることを公言しており、「いいねー、素敵。変な言い方ですけど、こんな番組に出ていただけるなんて」と喜んだ。

和田は以前番組で、和田がテレビ東京の番組にゲスト出演した際、池上氏も同局に滞在。すると、池上氏が楽屋あいさつに来てくれたといい、「お久しぶりでございます。お元気でしたか？」と声をかけてくれたという。和田は「もうド感激ですよ。あの池上彰さんがごあいさつに来てくださるんですよ。下手したらコンコンってノックしたら居留守使いそうな人じゃないですか。いや、大感激です」と話した。

ただ、その交流がゲスト出演につながったといい、垣花アナが「（スタッフが）ダメ元で連絡したらオッケーというお返事いただきまして」と説明。和田は「うれしいです。ありがたい。もういっぱい聞きたいですね、イラン事情とかね。あと普段の生活も聞いてみたい」と期待を膨らませた。

さらに、垣花アナは「実はアッコさんと池上さんは、僕も初めて知ったんですが、同じ1950年生まれなんですって」と紹介。和田は「私のほうがお姉ちゃんだ。急に態度変わる」と笑いつつ、「いや、楽しみですねー」とコメント。

和田は以前から池上氏について「私、池上彰さん大好きなんです。前回この番組で初めて共演させてもらって、今回もご一緒できて本当にうれしいです。知識があって分かりやすくて尊敬しています」と話していた。