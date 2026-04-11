少子化の影響で小学校の閉校や統合が相次いでいます。その流れは都市部の横浜市でも進んでいました。

【映像】「この学校で卒業したかった」児童たちの声

この春、横浜市に新たな小学校が誕生しました。児童数の減少を受けて、近隣の2つの小学校が1つになり、新しい学校としてスタートしたのです。

統合によりこれまでの校舎と別れを迎えることになったのは、創立45年の南舞岡小学校。卒業生らを招いた校舎見学会を開きました。久しぶりの再会に、校舎のあちこちで思い出話に花が咲きます。

学校の統合により全体の児童数が増え、多くの友達と関わりながら学べる機会が広がります。一方で、学校が遠くなる子どももいて、通学の負担は課題として残ります。

地域のつながりを支えてきた学校の閉校により、交流が少なくなってしまうのではないかと心配する声もあがっています。

児童「この学校で卒業したかった」「ここを母校として残したかった」「それもそうだけど新しい学校の第一卒業生にそっちの楽しみもあるその嬉しさもある」「閉校は寂しいけど卒業したら達成感」「次のステップに行くための第一歩みたいな感じ」

そして迎えた閉校式。様々な思いを受け継いだ、新たな学び舎の校長は。

ひぎり舞岡校長「2つの学校が一つになるって、本当にすごいことなんだなって思います。子どもの声を聞く、それから子どもの表情をよく見る。本当にきめ細やかにやりたいと思っています」

（ANNニュース）