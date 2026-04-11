「ドジャース８−７レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）

ドジャースが劇的な今季初のサヨナラ勝ちで、メジャー３０球団で最速の１０勝に到達した。

九回に守護神・ディアスが移籍後初被弾するなど３点リードを守れず、同点に追いつかれた。それでもマンシーが九回２死から、この試合３本塁打目となるサヨナラ弾。打った瞬間に確信し、ゆっくりとベースを一周。本塁でナインから手洗い祝福を受けた。

試合は７本塁打が飛び交う空中戦となった。ドジャースは二回１死で５番・マンシーが右中間へ２号ソロを放って先制。しかし、三回２死一、三塁から先発・グラスノーが、シーガーに中堅左への逆転３ランを浴びた。

シーガーはかつてドジャースに在籍した人気選手。２０１５年にメジャー初昇格し、２１年までプレー。１打席目は拍手で迎えられたが、本塁打を放った後は球場全体から大ブーイングを浴びた。

１−３の四回２死からは、マンシーが２打席連発となる３号ソロ。しかし、五回２死からグラスノーがラングフォードに左越えソロを許した。

それでもドジャースは４−５で迎えた１死一、二塁からパヘスが右翼線へ逆転の２点二塁打を放っていた。

大谷翔平は五回の３打席目に右前打を放ち、２００９年のイチローを超え、日本選手のメジャー最長となる４４試合連続出塁を記録した。