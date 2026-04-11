「株は大金が必要で、一日中見張っていないといけない」と思っていませんか？ 実際には、1株数百円から買える身近な銘柄に絞り、忙しい出社前のわずかな時間だけで着実に利益を積み上げている人がいます。成功のヒミツは、チャートが「N」の形に見えるタイミングだけを狙い撃ちすること。そして、もし値下がりしても大きな損をしないよう「保険の注文」をかけておくこと――。本記事では、中野稔彦氏の著書『株をやるなら逆指値』（フォレスト出版）より、投資スクールに通う30代会社員の経験談から、誰でも真似できる「負けにくい投資」のルールを解説します。

半年で40万円が62万円に…半年で55％増の30代会社員

Aさんのこれまでの投資経歴

2024年12月くらいから、日本株の上昇が気になっていたAさん。ただ、それほど軍資金もないので自分には無理と思っていました。そんな時友人が株式スクールを受講して良かった話を聞き、自分も勉強してみようと思ったそうです。

「株式の知識がゼロだったので、最初はチンプンカンプンでした。ただ、12月くらいから、気になる銘柄のチャートを漠然と眺めたりしていました。チャートって面白そうと思って、チャートを基本に投資する考えに興味を持ちました」

授業を聞き始めて最初に選んだのは3銘柄。登録の仕方もわからず、スマホで銘柄名を検索して、時間のある時にチャートを見ていただけだったとのこと。それも会社での昼休み、朝起きた時などバラバラだったそうです。

株式の購入方法もよくわからなかったAさんですが、見ていた3銘柄の1つに、これはN（※）だという株価形成が出現しました。

※株価の上昇は「上昇 → 調整 → 再上昇」という3段階で動くことがよくあります。この形がアルファベットのNのような形に見えることから、「N字チャート」と呼ばれます。

「怖いので、少額から始めると決めていたので、初めて買った銘柄は350円で、100株購入しました。つまり3万5000円の出費です。それでも、僕にとっては大きなお金でした」。ちなみに銘柄は住友化学（4005）でした。

もちろん、毎日逆指値も入力していったそう。「結局、1週間ほどしたら、400円で売却となりました。5000円の収益でしたが、びっくりすると同時に、これは35万円買って、40万円で売っていたら5万円の収益と思うと、震えました」

［図表1］Aさんの投資経歴 出典：『株をやるなら逆指値』（フォレスト出版）より抜粋

半年の成果

Aさんはこの半年先生の教えを忠実に守って取引をしています。最初の取引は3万5000円でスタートしましたが、少しずつ利益が増えていき、入金額もそのたびに少しずつ増やしていきました。1カ月後くらいにこれは行けると思って、40万円を軍資金にすると決めて、半年経ってみたら追加資金なしで、22万円増えていました。なんと55％の増益ということになります。

AさんはNISA口座ではないので、収益から約2割の源泉税がかかっています。つまり、口座に残っているのは22万円ですが、実際の儲けは26万4000円くらいということになります。

チェックする銘柄は基本的に「2000円以下」

また、チェックする銘柄は基本的に2000円以下と決めています。そのルールでも対象となる銘柄はたくさんあるのですが、結果的に、住友化学と日本製鉄（5401）は何度か取引することになっているそうです。2025年の段階では、Nの出やすい銘柄だったということが言えるかもしれません。

半年経った現在の取引回数は1週間に1回程度。購入した銘柄に対しては、逆指値を毎日入れていますが、1日で売却になる時もあるし、長いときは1週間くらいで売却になるそうです。半年での取引回数は40回を超えているそうです。

毎朝8時30分に80銘柄をウォッチ…銘柄選びの「基準」

最初の抽出銘柄は3銘柄だったAさんですが、半年経った今は、80銘柄をウォッチしています。それでも、基本的には株価2000円以下をウォッチするというルールは変えていません。つまり、世の中で人気の半導体関連株や商社株などは、ウォッチの対象外ということです。

元の予算が40万円だったこともあり、1回に保有する銘柄は2銘柄がせいぜいだそうです。

［図表2］銘柄選定と取引ルール 出典：『株をやるなら逆指値』（フォレスト出版）より抜粋

Aさんが銘柄管理に使っているのは、楽天証券の「iSPEED」です。そこに気になる銘柄をどんどん登録していき、ちょっと形勢が悪い銘柄は削除して入れ替えもしています。

会社に出社する前の8時半に毎朝、80の銘柄のチャートを眺めます。Nが出ている銘柄がたくさんある日もありますが、予算の関係で全部買うわけにもいきません。Nが出ているな、と思っても、順々に全部の銘柄のチャートを眺めます。その中で、自分が見立てた一番良い形のNが出ている銘柄を選んで、購入の予約を入れます。

購入候補になる「良いN」の判断基準

Aさんが「良いN」が出ていると判断する基準は、（1）日足3カ月を見てNを発見（チャートの右端しか見ていない）（2）週足の3カ月を見て全体の流れが上昇しているかをチェックする、の2段階です。iSPEEDは、5分足、日足、週足、月足の4チャートを1画面で出すことができるため、2段階の作業で済むわけです。

利用しているiSPEEDの画面を見せていただいたのが図表3、4です。

［図表3］iSPEEDの画面（日足） 出典：『株をやるなら逆指値』（フォレスト出版）より抜粋

［図表4］iSPEEDの画面（週足） 出典：『株をやるなら逆指値』（フォレスト出版）より抜粋

1．日足でNを見つける（取材時から時間が経った後に画面入手。〇印のところ）

2．週足を見ても、きれいな上昇カーブを描いているため、これはきれいなNであることを確認（図表4）

週足だけで見てきれいに上がっている銘柄をでよく見かけますが、Aさんは週足がどんなにきれいな上昇でも、Nが出ていない限りは購入候補にしません。

チャート例の出光興産（5019）は実際に購入したそうですが、出光を買ってしまうと、いくらほかにもたくさんきれいなNが出ている銘柄があっても、あと1銘柄しか買わないそうです。予算の都合でそれ以上は購入できないから、とのことです。

ストレスフリーな株式投資…毎日10〜20分のルーティン

朝の8時30分のこの作業は毎日10〜20分で済むそうです。会社が忙しく、家に帰るのは12時を過ぎることもあり、夜はチャートを見たり、購入銘柄を決める時間はないそうです。朝8時30分に毎日チャートを眺めて、保有銘柄が既に2銘柄になっていれば、保有銘柄の逆指値を変えるだけで、作業を終了させています。

逆指値に引っかかって、売却されている銘柄についても、勝手に売られており、時には数千円の損失になることもありますが、勝手に売られていることもあり、口惜しさはゼロだそう。また、逆指値で売られた後、その銘柄の株価がどんどん上がる場合も、やはり逆指値にひっかかって売ったのだからと、もっと稼げたのにと口惜しく思うことはないそうです。

「とにかく、いつ買うかを決めるだけで、いつ売るかを決める必要がないので、ストレスがゼロなのがうれしいです」

スムーズに収益を出せているのは「逆指値」の効果

逆指値の設定方法

チャートを見ることで、徐々にNを発見する能力は高まっていくものですが、練習できないのが逆指値を設定することです。Aさんも初めて、住友化学を購入した時は、逆指値をちゃんと設定できたか、記憶がないほど見よう見まねだったそうです。

今は逆指値を毎日スムーズに設定しているということで、スマホの画面でAさんの毎日のルーティンである逆指値設定を見せてもらいました（楽天証券の場合）。

［図表5］逆指値設定（楽天証券の場合） 出典：『株をやるなら逆指値』（フォレスト出版）より抜粋

1．該当銘柄の取引画面を開くと一番上に「逆指値」という欄があるので、そこをタップ（〇がついているところ）。株価22円のオンコセラピー・サイエンス（4564）

2．逆指値画面が表示されたら、数量（保有株、この場合100株）を入力、この場合、市場価格が「20円以下」なら、指値「19円」で売却と入力。

基本的には前日の安値を逆指値価格として毎朝8時30分に入力しているというAさん。始値、終値など関係なく、前日の安値を入力するようにしているそうです。

だから、朝の8時30分に入力するというルーティンは自分のなかでは大事なことと感じています。9時から場が開けますから、その直前に設定しておくことで安心感があるからです。

売却設定でも「指値」と「成行」が選べる

また、売却設定でも「指値」と「成行」が選べます。先生は「成行」で良いと言っていますが、Aさんは成行に怖いイメージがあるということで、いつも、購入も逆指値も「成行」ではなく「指値」指示で発注しているということです。

3．執行条件を「本日中」と選ぶ。

画面を少しスクロールしていくと、「執行条件」が出てくるので、「本日中」を選びます。ここも「今週中」や期間指定で「明日中」など設定できます。前日の夜に設定するなら、「明日中」を設定すると良いでしょう。

［図表6］逆指値注文の「執行条件」画面出典：『株をやるなら逆指値』（フォレスト出版）より抜粋

［図表7］逆指値の設定方法 出典：『株をやるなら逆指値』（フォレスト出版）より抜粋

Nの表出を見極めるコツは「毎日チャートを見ること」

これから始める人にアドバイス

この半年、順調に資産額を伸ばしているAさん。「大きな失敗なくやっているのは、先生の3つの法則を愚直に守っているところだと思います」。ここで、Nの表出がわからないという声をよく聞くけれどどう思うか聞いてみました。

Aさんも最初はもちろんNの表出がわからなかったそう。それもあって、最初は3銘柄に絞って、毎日毎日根気よく3銘柄のチャートを見ていたそう。するとだんだんに、Nの表出がわかるようになったとのことです。

「こればかりは、人に説明するというより、毎日見て慣れろ、としかアドバイスしようがないです。それより、必ず毎日、チャートを見る習慣を持つほうがむずかしいかもしれません。そのとき、楽天証券のマーケット・スピード（PC用）、iSPEED（スマホ用）を利用すると、スマホで見られるので、毎日見る習慣をつけやすいし、手元でチャートを拡大して見られて、Nを見つけやすいと思います」

Aさんは、取引の90％をスマホで行っています。画面が小さいとか、そういった不便さは全然なく、通勤電車の中でも無理なくチェックできるのでおススメです、とアドバイスします。また、一番最初に証券口座の開設をするのも少し心のハードルを感じたそうです。

「何とか、画面で申し込みを終えたと思ったら、郵送でログインパスワードが送られてきて、初めてログインする時はドキドキしました。そのあと、自分のパスワードを設定しなおさないといけなくて。ただ、そんな手続きも、とにかく、株式投資を始めるんだという意気込みがあったので、勢いでこなせましたね」

また注意点として、Aさん自身実際はそのミスをしていないけれど、「数字の入力ミス」をする人が意外と多いということです。100株購入のところ、1000株と入力してしまったり、逆指値の数字を間違えて入力したりという生徒さんが結構いる、と中野先生には何度も注意喚起を受けているということです。

「僕も確定ボタンを押す前に見直すようにしています。スマホですから、特に注意はしています」

目標額は100万円…小さい儲けの積み重ねで感じる幸せ

現在のところ、株式投資は「楽しくて」続けている状況。「このお金を何に使おうとか、今のところ夢はないですが、目標額を100万円にして毎日チャートを見ています」。

この半年で一番儲かったのは東洋エンジニアリングで7万円。「基本は3000円、5000円など、小さい儲けを積み重ねていく幸せを感じ続けたいですね」

楽しそうなAさんを見て、株式投資を始めた友人もいるそうです。3つの法則を愚直にこなすことで、大きな成功をつかんでいるAさんです。

［図表8］これから始める人にアドバイス 出典：『株をやるなら逆指値』（フォレスト出版）より抜粋

中野 稔彦

橋本-investment

代表取締役

※本記事は特定の銘柄の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。掲載された情報は執筆時点のものであり、将来の利益を保証するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任において行ってください。本記事によるいかなる損害も、一切の責任を負いかねます。