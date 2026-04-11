◇インターリーグ ドジャース―レンジャーズ（2026年4月10日 ロサンゼルス）

ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が10日（日本時間11日）、本拠でのレンジャーズ戦に「5番・三塁」で先発出場。サヨナラ弾を含む自身2度目の1試合3本塁打の大暴れで、チームを両リーグ10勝一番乗りに導いた。マンシーはこれで通算213本塁打とし、ドジャースの球団本塁打記録（ロサンゼルス移転後）で単独3位に浮上した。

マンシーは2回に右中間へ先制ソロ。ドジャースの先発グラスノーが3回にシーガーに逆転3ランを許したが、マンシーは4回に今度は左中間に2打席連発とするソロ本塁打を放った。

マンシーは2回の先制ソロでスティーブ・ガービーが持つ211本塁打に並んだが、一気に抜き去った。1位はエリック・キャロス氏の270本塁打、2位がロン・セイの228本塁打。

9回に守護神ディアスが3点リードを守り切れず、苦しい展開を強いられたが、マンシーがその裏に9回2死走者なしから一振りで試合を決めた。試合後、地元局の取材に応じたマンシーは、大谷のボブルヘッドデーの活躍に「大谷のように三振10個は奪えなかったけどね」と二刀流で異次元の活躍を見せる大谷を引き合いにジョークを飛ばした。

また、試合を振り返り「もちろん最高の試合だった。前回のトロントでの試合から感覚は凄く良くて、いいスイングができていると感じていた。いくつか微調整を加えた結果、今日それが形になったんだと思う。結果ばかりを追い求めることはできないけど、プロセスを信じてやり続けることが大切。今夜はそれがいい結果につながって良かった」と充実感をにじませた。