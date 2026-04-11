お散歩前に息の合った“グルグル儀式”をする2匹の柴犬が、SNSで話題となっている。

【映像】回り続ける様子（実際の映像）

2匹の柴犬がぐるぐるぐるぐる…。息の合った動きを見せるのは赤柴のジロウくん（2歳）と黒柴のこつぶくん（1歳）。この日、お散歩に出かけようと飼い主（@403mL）が声をかけるとなぜか2匹が玄関で回り始めたんだそう。飼い主も「散歩前のこの儀式は柴あるあるですか？」と、謎の儀式に困惑している様子だ。

お兄ちゃんのジロウくんとやんちゃな弟のこつぶくんはおもちゃの取り合いをするなど張り合うことも多いんだそうだが、最終的には寄り添って寝るという実はバランスの良い関係性なんだとか。この時も、バランス良く回転する2匹の息はピッタリ。どちらかがハーネスを着けられている時は空いたスペースで回り続けていたんだそう。見ている方が目を回しそうなとても綺麗な回転を見せてくれたジロウくんとこつぶくんペアなのだった。

動画を見た人からは「どっちが追いかけてどっちが追いかけられてるんだろう？」「コレされると、うんちするじゃないかと不安になるw」「これは『ちびくろサンボ現象』といわれております（嘘）」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）