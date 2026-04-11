◆米大リーグ ドジャース８×―７レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４４試合連続出塁の日本人新記録を樹立した。１点を追う５回１死一塁の３打席目に右前安打を放ち、一塁塁上では小さく手をたたいていた。

大谷は昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続いている連続試合出塁を「４４」に伸ばした。これで２００９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）にイチローが作った日本人記録「４３」を抜いた。

１番打者として出塁も託された大きな仕事のひとつ。大谷が出塁した際に二塁打、三塁打、本塁打をのぞいて一番最初に会話をするのが一塁ベースコーチを務めるウッドワードコーチ。一塁塁上ではコソコソと会話をしているシーンを見かける。その内容について同コーチは「通常は何か投手に関することや、その状況に関することを伝えている。たとえば『今は走るべき時か』、『何に注目すべきか』、『鍵となるのは何か』といったことだ。そしてたまに、『もし二塁へ進塁したら、ここを見ておけ』と伝えることもある。ピッチクロックが非常に速いので、何かを伝える時間は６秒ほどしかない。だから、伝えたいことをすべて話せないこともある。つまり、情報を小出しにしなければならないこともあるんだ。そういうときは次の投球まで待って、そこでさらに伝え、その次の投球でまた少し伝えるという具合でやっている。通常、最も重要なことは、彼が塁に到達した直後に伝える。その後に『ところで、あの内野手を見ておけ、タッチされるなよ』とか、『この外野手は肩が弱い（あるいは強い）からフライが飛んだらこうしろ』などと伝える」と明かした。