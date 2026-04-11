◆女子プロゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第２日（１１日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）

今季１勝を含め、全５試合でトップ１０入りしていたメルセデスランク首位の菅楓華（ニトリ）は２バーディー、５ボギーの７５と苦戦し、通算２オーバーとスコアを落とした。菅がホールアウトした時点で６３位。予選通過ライン予選通過ライン（５０位タイまで）とは２打差があり、今季初の予選落ちが決定的となった。

今季、絶好調の２０歳は今大会も第１日の１番パー５でイーグル、２番パー３でバーディーを奪い、最初の２ホールで３アンダーとする超ロケットスタートを見せたが、その後、勢いはピタリと止まってしまった。

先週のヤマハレディースオープン葛城では最終日まで終盤まで首位でプレーしていたが、１６番パー４で痛恨のトリプルボギーをたたき、今季２勝目を逃した。今週、悪い流れを断ち切ることができなかった。

「ずっといいわけではありません。次、どうするか、が大事です」と菅は前向きに話した。

１２ホールを消化して通算７アンダーとしている昨年大会の覇者の安田祐香（ＮＥＣ）ら３人が首位に並んでいる。