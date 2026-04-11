◆女子プロゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第２日（１１日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）

米女子ツアーを主戦場として今季日本女子ツアーに初参戦する２０１９年全英女子オープン優勝の渋野日向子（サントリー）は第１日（１０日）に１バーディー、２ボギーの７３、５７位と出遅れ、第２日は「裏街道」と呼ばれるイン（１０番）スタートでプレーした。３バーディー、１ボギー、２ダブルボギーの７４で通算３オーバーとスコアを落とした。渋野がホールアウトした時点で７０位に後退。予選通過ライン（５０位タイまで）とは３打差があり、予選落ちが決定的となった。

渋野の日本ツアー出場は昨年１１月の大王製紙エリエールレディス以来。その大会は第１ラウンドの１２ホール目で首痛のため、棄権した。今大会の前日には「（昨年は）見苦しいところを見せてしまいました。リベンジというわけではありませんが、今回はいいところをお見せしたい」と約４か月ぶりの日本ツアーに意欲を示していたが、大きな見せ場をつくることはできなかった。

１３ホールを消化して通算７アンダーとしている昨年大会の覇者の安田祐香（ＮＥＣ）ら３人が首位に並んでいる。