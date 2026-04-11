ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「奥さまが羨ましい…課長みたいな人と結婚したい」部下の甘えた声の… 「奥さまが羨ましい…課長みたいな人と結婚したい」部下の甘えた声の理由はいったい…？ 「奥さまが羨ましい…課長みたいな人と結婚したい」部下の甘えた声の理由はいったい…？ 2026年4月11日 13時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 部下との食事、口止めされた約束…それらは妻を試すための行動だったのでしょうか。それとも、夫側が部下の罠にはまっていたのでしょうか…。妻は謎を解く鍵は、夫の言動の中にあると気づきました。そして調べれば調べるほど、深山の狙いが明確になっていったのです。この先、妻の選択は夫婦の未来を大きく変えることになるのです。>>【まんが】夫を狙う相談女(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫を狙う相談女 俺のことが分からない父…「お前誰だ！泥棒か！」これが介護の現実だった【離婚後同居 Vol.94】 妻のSNSにいいねしてきた謎の女性…これって匂わせ女からの挑戦状？【同じ女に二度奪われた夫 Vol.4】