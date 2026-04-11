開催：2026.4.11

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 9 - 6 [アストロズ]

MLBの試合が11日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとアストロズが対戦した。

マリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコック、対するアストロズの先発投手は今井達也で試合は開始した。

1回裏、ピッチャー 今井達也がワイルドピッチでマリナーズ得点 SEA 1-0 HOU、5番 ランディ・アロザレーナ カウント1-2から押し出しの死球でマリナーズ得点 SEA 2-0 HOU、6番 ルーカス・レイリー 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでマリナーズ得点 SEA 3-0 HOU

2回表、9番 クリスチャン・バスケス 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 SEA 3-3 HOU

5回裏、5番 ランディ・アロザレーナ 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 SEA 5-3 HOU

7回裏、8番 ドミニク・カンゾーン 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 SEA 6-3 HOU、ピッチャー Ｊ．Ｐ．フランスがワイルドピッチでマリナーズ得点 SEA 7-3 HOU、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 8-3 HOU、2番 カル・ローリー 6球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでマリナーズ得点 SEA 9-3 HOU

8回表、2番 ヨルダン・アルバレス 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでアストロズ得点 SEA 9-6 HOU

試合は9対6でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのエマーソン・ハンコックで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はアストロズのライアン・ワイスで、ここまで0勝2敗0S。マリナーズのムニョスにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。

なお、アストロズの今井達也はこの試合で0.1回を投げ、1安打、3失点、0奪三振、防御率は7.27となっている。

ここまでマリナーズは5勝9敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方アストロズは6勝8敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-11 14:08:29 更新