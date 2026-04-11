何が届くかはお楽しみ！　文具のプロがセレクトした、毎月届く「シールのサブスク」登場

NEXT switchは、文具のプロがセレクトしたシールを毎月届ける定期サービス「シールのサブスク」を展開。申込みは専用サイトから受け付けています。

【申込ページURL】

https://www.bungudo.jp/items/128168656

同サービスは、2026年1月の開始以降、SNSなどをきっかけに利用が広がり、発送数は開始3カ月で約14倍に伸びています。

■ポストに届く、毎月のシールとの出会い

「シールのサブスク」は、毎月ポストに届く体験型サービス。

外側までどんなシールが入っているのかわからないドキドキ感と、自分では選ばないシールとの出会いが楽しめるため、

・毎月の楽しみとして続けている

・開封する瞬間がワクワクする

・新しいシールの魅力に気づける

といった声が多く寄せられています。

■“集める”だけで終わらない、使って楽しいシール

現在のシールブームは立体シールを中心に成り立っていますが、「シールのサブスク」ではそれに偏らず、

・デコレーション手帳

・ノートやライフログ

・手紙やメッセージカード

など、日常の中で使えるシールを中心にセレクトしています。

「平面シールの魅力に気づいた」

「手帳に使いやすくて嬉しい」

といった声も多く、シール本来の楽しさを再発見できるサービスとなっています。

■文具のプロが毎月セレクト

「シールのサブスク」では、文具業界に20年以上関わる同社代表が毎月セレクトを行っています。

NEXT switchは、2021年より「文具のサブスク」を5年間にわたり展開しており、文具を“選び、組み合わせ、届ける”ノウハウを蓄積してきました。

また代表は、今年で110年を迎える筆記具メーカーの創業者を祖父に持つため、文具に囲まれた環境で培われた視点と経験をもとに、デザイン性と使いやすさのバランスを重視したセレクトを行っています。

■「文具のサブスク」利用者の声から誕生

同サービスは、シールブームに合わせて生まれたものではなく、既存のサービス「文具のサブスク」の利用者の声から誕生しました。

・シールが好きなのでシールだけのセットがほしい

・手帳に使えるシールをもっと楽しみたい

・シールを呼ぶのが好き

まずは声をもとに、シール好きのための定期便として企画されたサービスです。

■立体シールの会員向け企画も展開

現在、人気の立体シールについては会員向けに抽選販売を実施。今後も特別企画として継続的に展開していく予定です。

一方で同サービスは、立体シールだけを目的としたものではなく、幅広いシールとの出会いを楽しむことを軸としています。

◇代表コメント

「シールは文具の中でも“集める楽しさ”があるアイテムです。

毎月ポストに届く封筒を開けるときのドキドキや、自分では選ばないシールとの出会いを楽しんでいただけたら嬉しいです。

これからも文具好きの方にワクワクする体験を届けていきたいと思っています。」

■サービス概要

サービス名：シールのサブスク

内容：文具のプロが選択したシール／毎月4枚前後をお届け

価格：1,100円（別途送料185円）

配送：厚封筒でポストにお届け

形式：定期サービス（縛りなし）／申し込み月翌月からお届け

開始：2026年1月

申込ページ：https://www.bungudo.jp/items/128168656

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