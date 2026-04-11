◇インターリーグ カージナルス3―2レッドソックス（2026年4月10日 セントルイス）

カージナルスの実況が試合中に粋な“歌声”でこの日、誕生日を迎えたトーマス・サジェイシー内野手（23）を祝福する場面があった。

ホームのブッシュスタジアムにレッドソックスを迎えての一戦。1-2と1点を追う5回1死一、二塁で打席に入ったのはこの回の守備から途中出場したサジェイシー。相手投手・ケリーの初球、シンカーを捉えた打球は左前で弾み、二塁走者のウォーカーは同点の生還を果たした。

その瞬間、中継する「CardinalsTV」の実況が「ハッピーバースデートゥユー」とお馴染みのメロディをノリノリで口ずさんで価値ある同点打を放ったサジェイシーの24歳初安打を祝った。試合後、中継のインタビューに応じたサジェイシーは「（途中出場だったが）準備を怠らないようにしようと思っていた。打席でリラックスできている」と振り返った。

再建期に入り、若手主体で臨んでいるカージナルスはレッドソックスに競り勝って3連勝とし今季8勝5敗でパイレーツ、ブルワーズと並んでナ・リーグ中地区の首位と好調だ。