ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの瀬口黎弥（３０）が１１日、都内で２ｎｄ写真集「Ｌｅｉ」（幻冬舎）の刊行記念会見に出席した。

今作で撮影地に選んだハワイには、かつてメンバーの八木勇征（２８）と訪れた地だといい「初めてだったのに、自分にすごくフィットした」と一目ぼれ。「『ありのままの瀬口を出す』が写真集の大きなテーマだったので、ハワイでなら包み隠さず自分をさらけ出せると思った。仕上がりを見て、最高の一冊が完成したなと」。自信を見せただけに、自己採点は「ロケーション、天気、僕の仕上がりを合わせて１５００点！」と“超”高評価だった。

前作に続き、肉体美＆美尻を惜しみなく披露し「僕のお尻って、キュートなんですよ〜」とアピール。体作りについて聞かれると、トレーナーはまさかの「ＣｈａｔＧＰＴ」と明かし「自分の希望を細かく入力して、プランを依頼した。自炊できない時も、コンビニで買うものを具体的に指示してくれて、おかげで撮影日は体脂肪が６％になった。僕の腹斜筋がね、すっごいヤバいんですよ。現場で“メロ筋”と名付けました」と、筋肉愛が止まらなかった。