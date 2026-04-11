大谷は4打数1安打1四球で打率.265

【MLB】ドジャース 8ー7 レンジャーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地のレンジャーズ戦にサヨナラ勝利。メジャー全体で10勝一番乗りを果たした。マックス・マンシー内野手が9回にサヨナラ弾。この試合3本目の一発で試合を決めた。大谷翔平投手は第3打席で安打を放ち、日本人最長を更新する44試合連続出塁をマークした。

9回に3点リードを追いつかれた直後の攻撃、2死で打席に入ったマンシーは、3球目の変化球を豪快に引っ張り右翼席にサヨナラ弾を届けた。2回と4回にも本塁打を放っており、試合を決める一発で1試合3本塁打を記録した。

この日は大谷のボブルヘッドデー。大谷は「1番・指名打者」で先発出場し、4打数1安打で打率.265。5回1死一塁で迎えた第3打席では、右腕ロッカーから一、二塁間を鋭く破る右前打。昨年8月24日のパドレス戦から続ける連続試合出塁を44試合に伸ばし、2009年イチロー（マリナーズ）がマークした日本選手記録を抜き去った。

メジャー記録は1949年テッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の84試合連続出塁。ドジャースでは歴代5位タイに浮上した。なお、球団歴代最長は1958年デューク・スナイダーの58試合となっている。

チームはマンシーが2号ソロ、3号ソロと2打席連発。1点を追う6回1死一、二塁ではパヘスの右翼線2点二塁打で逆転した。パヘスは8回に4号2ランを放ったが、9回に救援した守護神・ディアスがまさかの3失点で同点とされたが、マンシーの3本目の一発でサヨナラ勝ちを飾った。（Full-Count編集部）