◆米大リーグ ドジャース８×―７レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１０日（日本時間１１日）、劇的なサヨナラ勝ちでレンジャーズを破り、メジャー３０球団で１０勝（３敗）に一番乗りを果たした。同点の９回２死走者なしでマンシーがこの試合３本目の本塁打となるソロを右翼席に運んだ。

「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、５回の３打席目に右前安打を放ち、４４試合連続出塁となって２００９年イチロー（マリナーズ）を抜く日本人新記録を樹立した。

大谷ボブルヘッド人形が来場者に配られた一戦。大谷の初回先頭の１打席目は空振り三振。２回にマンシーの２号ソロで１点をドジャースは先制した。だが、３回に先発グラスノーが元ドジャースのシーガーに逆転３ランを被弾。試合をひっくり返されると、３回１死走者なしの大谷の２打席目も二ゴロに倒れた。

４回にマンシーが２打席連発となる３号ソロを放つも、５回にラングフォードにソロを浴びて再び２点差。それでもドジャースは５回無死一、三塁で金慧成の左犠飛で１点を返して１点差に迫った。

そして５回１死一塁で大谷が右前安打。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続いている連続試合出塁を「４４」に伸ばし、２００９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）にイチロー（マリナーズ）が作った日本人記録「４３」を抜いて日本人新記録となり、大谷は一塁塁上で小さく手をたたいた。

６回には１死一、二塁でパヘスが右翼線へ逆転の２点適時二塁打。試合をひっくり返した。投げては先発のグラスノーが２発を浴びて４点を失いながら６回まで投げて踏ん張ると、７回は２番手のベシアが３三振を奪う好救援。８回はスコットが３者凡退で抑えると、パヘスに４号２ランが飛び出し、突き放した。

３点リードの９回は守護神・ディアスがマウンドに上がり盤石かと思われたが、カーターに１号２ランを浴びて１点差に迫られると、２死一、二塁で途中出場のデュランに左前適時打を浴びて追いつかれるまさかの展開。裏の攻撃ではスミス、フリーマンが連続三振に倒れたものの、マンシーの４号ソロでルーズベルト・ゲームをド派手に制した。