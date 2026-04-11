◇ア・リーグ アストロズ6―9マリナーズ（2026年4月10日 シアトル）

アストロズの今井達也投手（27）が10日（日本時間11日）、敵地でのマリナーズ戦に先発。初回から四死球を連発する大乱調で、1死しか奪うことができずに降板した。味方が一時、同点に追いついたため敗戦投手にはならなかったが、1/3回を1安打5四死球、3失点で防御率は7.27となった。

立ち上がりからフォームのバランスと制球力を欠いた。初回、先頭のクロフォードに四球を与えると続くローリーにも連続四球で無死一、二塁のピンチを招いた。3番・ロドリゲスに内野安打を許して満塁とすると、自身の暴投で先制点を献上。さらに無死二、三塁から連続四死球で2点目を失った。

立ち直ることはできなかった。無死満塁からレイリーの二ゴロで3点目を失い、7番・ヤングにも四球を与えてまたも満塁のピンチ。ベンチから飛び出したエスパーダ監督に交代を告げられた。

試合前にはマリナーズの球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の功績を称えた銅像の除幕式が本拠地Tモバイル・パーク前で開催された。今井はグラウンドでイチロー氏にあいさつし、会話で笑顔を見せるなど、リラックスムードで試合に臨んだ。

今井の後を受け、0―3の1死満塁からマウンドに上がった2番手・オカートがピンチをしのぎ、直後の2回に味方が3―3の同点に追いついたため、今井の負けは消えた。ただ5回に3番手・ワイスがアロザレーナに勝ち越しの2ランを浴び、7回には4番手・フランスが大量4点を失った。3―9の8回にアルバレスが3ランを放ったが、追い上げもここまでだった。

今井は4連敗中だったチームに流れを引き寄せることはできなかった。投打の好循環を生み出すことができず、連敗は5にまで伸びた。