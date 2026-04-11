◇関西学生野球春季リーグ第2節1回戦 関大1―0関学大（2026年4月11日 甲子園）

関大のプロ注目左腕・米沢友翔投手（4年）が1安打完封でリーグ戦初勝利を飾った。許した走者は2回先頭の安打による1人のみで準完全試合だった。

「この4年間でやっとなので、素直にうれしいです。ちょっと飛ばしすぎたかと思ったんですけど、（初回の）三振が自分を勢いづけてくれたと思う」

伝統の「関関戦」で抜群の内容を披露し、関学大のエース左腕・飯田泰成（4年）との息詰まる投手戦を制した。初回は3者連続空振り三振でスタート。2回の先頭打者は、ジャンプした遊撃手のグラブをはじく安打で出塁を許したが、その走者も併殺打でアウトに。その後は1人の走者も許さず、味方打線が7回に挙げた1点を守り切った。打者27人から13個の三振を奪い、114球で完封する準完全試合。最終9回に自己最速に並ぶ149キロを球場表示するなど、最後まで勢いは衰えなかった。

関大では1年秋からリーグ戦登板も、2年時に肩や肘の痛みを発症したことで登板機会を減らした。ウエートトレーニングだけでなく、関大OBのトレーナーに体の使い方を学んだことで投球フォームが安定。遅ればせながらリーグ戦初勝利の左腕に小田洋一監督は「ウチのエースですから」と信頼を寄せた。

スタンドではDeNAや巨人などNPB9球団のスカウトや首脳陣が視察。2人態勢で見守った西武の前田俊郎育成・アマチュア担当チーフは「ピッチングがうまいし、計算できるピッチャー。コントロールが乱れることがないね」と評価。ある球団のスカウトは「こんなピッチングが続けられるなら、（秋には）上位候補になり得る」とラブコールを送った。

昨秋までの実績が少ないこともあり、現時点で進路は未定という。関大OBの中日・金丸を「憧れもあるし、追い付きたい」という背番号21が、結果を残してドラフト戦線に名乗り出る。

◇米沢 友翔（よねざわ・ゆうと）2004年（平16）6月1日生まれ、石川県珠洲市出身。小2の時に宝立サマンズで野球を始め外野手。緑丘中の軟式野球部で本格的に投手転向。金沢では1年秋からベンチ入りし、2年秋からエース。最高成績は2年夏の石川大会準優勝。関大では1年秋からリーグ戦登板。最速149キロにスライダー、カーブ、チェンジアップ、スプリット。1メートル80、80キロ。左投げ左打ち。