吉本興業所属の女性お笑いコンビ、モリマンのホルスタイン・モリ夫（52）が、11日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。地元北海道に帰り、スナック経営をしている現状を明かした。

モリ夫は21歳だった94年に種馬マン(56）とモリマンを結成。フジテレビ系お笑い番組「ボキャブラ天国」でブレークすると、日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで」で、山崎方正（現・月亭方正）とゴボウを使ってしばき合うなどのガチバトルが代名詞となった。北海道の歓楽街すすきので23年にスナック「サロ」を開店。週2回、カウンターに立ち、月曜でも満席となる盛況ぶりも紹介された。店の家賃は16万5000円で、飲み代は1時間飲み・歌い放題で男性4000円、女性3000などとリアルな数字も伝えた。別のスナック、スープカレー店も経営しているが、その2店舗は赤字で、「サロ」の利益で賄っているという。夫、子供はおらず、猫2匹と生活する様子も公開した。

「ボキャブラ天国」でブレーク後は「いつ寝ればいいの？みたいなスケジュールだったんですよ」と多忙を極めたことを回想。その後、代名詞となった「ガキ使」での方正との真剣勝負企画は「あれは私は大好きなやつでしたね。絶対勝つんで」と振り返った。「ガチなんで。私も方正さんも、格闘技は素人なので、抜くとか出来ないんですよ。見せ場みたいな。本気でやらないと戦えない」と説明。スナックにも当時番組を見ていた客が来店しており、モリ夫は「あのイメージが皆さんに残ってくれているのが、一番うれしい」と喜んだ。

一方で、ケンカキャラが定着したため、私生活でトラブルが増えた当時の状況も告白。「『おい、ケンカしようぜ』とか謎の…急に殴られたり蹴られたりとか。なんでこんなことされているだろうっていう」と明かすと「嫌なのが、歩いていて、例えば男2人とすれ違って、1人が気づいて『あれモリマンじゃね？』って言って、すごい離れてから『モリマン〜！』とか言われるんですよ。それが腹立つ。いちいち戻って、『呼んだけど何？』ってやってましたもんね。嫌な人とか言われてもどうでもよかったんで。嫌われキャラなので」と憤った。

嫌われキャラと思われたことは「ぜんぜんつらくないです」と断言。「いい人がどう考えてもできない、というか。自分ではいい人とは思っているんですけど」とさばさばと話した。