ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、４月２８日からグローバルアリーナ（福岡県宗像市）で開催される「サニックスワールドラグビーユース交流大会２０２６」に出場する男子１６チーム（海外８チーム・国内４チーム）、女子８チーム（海外４チーム・国内４チーム）を発表しました。

【写真を見る】【高校ラグビー】「サニックスワールドラグビーユース交流大会」出場校が決定！桐蔭学園・京都成章・天理・東福岡に加えて大会３連覇を狙う大阪桐蔭や東海大大阪仰星・佐賀工・大分東明が出場

サニックスワールドラグビーユース交流大会は、毎年ゴールンウイークに開催されるユース年代（高校生世代）の国際大会。海外では、単独チームとして参加できる世界大会として認知度も高く、イングランド・ニュージーランド・オーストラリアといったラグビーの伝統国に加え、アジアからもチームが参加。

ゲームを通しての強化はもちろん、大会中にトレーニングや食事を共にして文化や価値観の異なる世界中の仲間と交流を深めることで、グローバルな視野を養うとともに、選手としても人としても成長できる意義深い大会になっています。

男子 大会３連覇を狙う大阪桐蔭も出場

海外から８チームが参戦する今年度の大会は、日本からも８チームが参加。すでに年末年始に行われた全国高校ラグビーフットボール大会や予選会を通して出場権を獲得していた桐蔭学園（神奈川）・京都成章（京都）・天理（奈良）に加えて、３月に行われた全国高校選抜ラグビーフットボール大会で好成績を残したチームの中から、大会実行委員会の審議や九州協会の推薦を経て、東福岡（福岡）・佐賀工（佐賀）・東海大大阪仰星（大阪）や、大会３連覇を狙う大阪桐蔭（大阪）、大分東明（大分）の出場が決定しました。

女子 ４チームの出場が決定

女子は、日本協会・関東協会・関西協会・九州協会からそれぞれ推薦された、関東学院六浦（神奈川）、四日市メリノール学院（三重）、追手門学院（大阪）、福岡ラグビーフットボールクラブ（福岡）の４チームの出場が決定しました。

大会は、４月２８日（火）に開幕。７人制で行われる女子は２９日（水・祝）に、１５人制で行われる男子は、休養日を挟みながら、５月５日（火・祝）に今年度の王者が決定します。

サニックスワールドラグビーユース交流大会出場チーム

▼男子（１６チーム）

ダウンランズ カレッジ（オ－ストラリア）

ジェングオ ハイスクール（チャイニーズタイペイ）

エクセター カレッジ（イングランド）

ラトゥ カダヴレヴ スクール（フィジー）

ウィンドフック ジムナジウム（ナミビア）

ロトルア ボーイズ ハイスクール（ニュージーランド）

フィールディング ハイスクール（ニュージーランド）

トゥポウ カレッジ（トンガ）

桐蔭学園（神奈川）

京都成章（京都）

天理（奈良）

東福岡（福岡）

東海大大阪仰星（大阪）

大阪桐蔭（大阪）

佐賀工（佐賀）

大分東明（大分）

▼女子（８チーム）

ザ グレニー スクール（オーストラリア）

ワージング カレッジ（イングランド）

クィーン マーガレッツ スクール（カナダ）

マヌクラ（ニュージーランド）

関東学院六浦（神奈川）

四日市メリノール学院（三重）

追手門学院（大阪）

福岡ラグビーフットボールクラブ（福岡）