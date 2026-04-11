◆報知新聞社後援・ヴィーナスリーグ（１１日、府中市民球場ほか）

関東地区の女子硬式野球リーグ・ヴィーナスリーグ（報知新聞社後援）が１１日に開幕。３球場で計１１試合が行われた。府中市民球場の開幕戦では、昨年の覇者・巨人女子チームが茨城ゴールデンゴールズを１０―０の４回コールドで破った。

巨人は初回、１死満塁から内野ゴロの間に先制すると、３回に打線が爆発。相手失策も誘って５安打７得点を挙げると、４回に海野輝夏の適時打で１０点差を付けて約１時間でスピード決着した。開幕投手の高卒２年目、桑沢明里は４回を１安打無得点。「開幕を任され自信になりましたが、あまり意識せず、いつものピッチングを貫けました。ストライクがよく入ったので、好きな球で勝負できた」と振り返った。

開幕前に宮本和知監督と勝呂壽統コーチが球団内の異動で退任。隠善智也監督ら首脳陣が一新した。今季から主将を努める中江映利加は、試合前に選手の間に多少の緊張感があったと明かしつつ「投打がかみ合い、リズムもテンポ良くできました。宮本さんや勝呂さんへの思いを持つ選手もいっぱいいて寂しい気持ちはまだありますが、新たな野球感を持ち成長の機会になれば」と語った。隠善監督は「桑沢が安定感あってしっかり試合を作ってくれて、いい勝ち方ができました。明日も試合があるので、切り替えてしっかり臨みたい」と前を向いた。

今季のヴィーナスリーグは中学からクラブ、企業まで５４チームが５つのカテゴリーに分かれて戦う。巨人が参加する最高峰のリポビタン杯プレミアヴィーナスリーグは８チームが３回ずつ対戦、５つの大学リーグチームとの２回ずつの交流戦（計３１試合）の勝ち点を争う。