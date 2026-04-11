タレントの中山秀征が１１日までに自身のＳＮＳを更新。骨折による入院で休業中のタレント・松本明子のお見舞いに訪れたことを報告した。

インスタグラムで「松本明子さん ４月８日に還暦を迎えた松本さんですが、なんと足の骨を折ってしまい病室で誕生日をむかえることに」と始めて「しかし、そこは持ち前のパワフルさで病室は大爆笑！！同期の大沢逸美さん木元ゆうこさん小林千絵さん同期アイドル大集合」と報告。松本との２ショットに加え、松本と同じ１９８３年にアイドル歌手としてレコードデビューした大沢逸美、木元ゆうこ、小林千絵も写った集合ショットも公開。最近では大沢、桑田靖子、徳丸純子、小林、木元ゆうこ、森尾由美、松本によるユニット「お神セブン」としても活動している。

「手術も無事に終わり、これからはリハビリ頑張って下さい 少しゆっくりして下さいね これからもＤＡＩＳＵＫＩです！！」とメッセージを送った。

この投稿には「ヒデちゃんもあっこさんもとてもいい笑顔です」「相変わらず中山秀征さんと仲良し。明子さん足を治して元気な姿がみたいです。」「リハビリ頑張って下さいね！」「心が元気なら回復も速いでしょうね ヒデさんは、優しい」「みんな還暦には見えないわ」「えー綺麗すぎてびつくり 思わずコメント送ってしまいました」などの声が寄せられている。