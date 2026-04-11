遠方から家族4人「総額30万円」かけてディズニーへ！ 母に「海外じゃないんだから使い過ぎ」と怒られたのですが、ディズニーの“平均売上高”と比べて高いですか？ リアルな金額内訳も紹介

家族4人でディズニー！ なぜ30万円の内訳は？

筆者はディズニーから離れた場所に住んでおり、遠方から向かうことになります。せっかく千葉県まで行くのだからとディズニーランドとディズニーシーの2パーク行くことにしました。子ども2人のうち1人は3歳未満なので無料で入園することができましたので、パークチケット代金は大人1万900円、子ども5600円で合計で5万4800円です。

さらに、子連れだとアトラクションに長時間並ぶことが難しいと考え、パーク内で待ち時間を短縮できるパス（DPA）を2つのアトラクション、1つのショーを人数分購入しました。DPAにかかった費用は1万9500円です。

さらに交通費が約6万円、子どもの負担を考慮して2泊3日で旅行行程を組み、ディズニーホテルに宿泊したので宿泊費用は約12万円となりました。

パーク内でレストランを利用したり、ポップコーンやドリンクなどの軽食を購入したりと食費に2万円ほどかかり、お土産を3万円分くらい購入したため総額で考えると30万円ほどになっています。



パークで使うお金は1人あたり1万7832円

筆者は遠方からディズニーへ訪れているため、なかなか行けないからと少し価格の高いディズニーホテルに宿泊したり、DPAを購入したりしていますが、株式会社オリエンタルランドが発表しているゲスト1人あたりの売上高は1万7832円となっており、お金をかけなくてもディズニーは充分楽しめることが分かります。

筆者のように遠方からの来園でお金をかけてでもアトラクションやショーを体験したい場合は有料パスを買ったり、ディズニーの余韻に浸れるホテルに宿泊したりすることができます。

しかし、何度も訪れている人などは有料のパスを購入せずに待ち列に並んだり、お土産を抑えるなどあまりお金を使うことなく楽しんだりすることもできるでしょう。状況やニーズに合わせてパーク体験ができるのはうれしいですね。



遠方からでも節約できるポイントがある

筆者は家族4人でディズニー旅行するのに総額30万円ほどかかりましたが、もっと節約できたと考えられるポイントがいくつかありました。例えばディズニーから少し離れたエリアに宿泊すれば宿泊費用を抑えることができたでしょうし、朝食や夕食をパークの外で食べるようにすれば食費をもう少し抑えられたのではないかと考えられます。

他にもディズニーは食べ物の持ち込みはできませんが、飲み物の持ち込みは可能なので水筒を持ち歩いたり、カチューシャやポップコーンバケツといった再利用できるグッズを家から持ち込んだりするのも良いでしょう。



ディズニーは人により使う金額がさまざま

ディズニー旅行に約30万円かかったと聞くと「国内なのにそんなにかかるの？」と驚くかもしれませんが、ディズニーは宿泊するホテルや有料パスを購入するかどうか、食事などで大きく使う金額が左右されるため、人によって使う金額はさまざまです。

筆者は遠方からの来園ということもありなかなかディズニーに行く機会がないため、宿泊して2パーク訪れたり、有料のパスを購入したり、お土産を買ったりしたので特にお金がかかってしまったのでしょう。

使い過ぎかもしれませんが、筆者には小さな子どもがいて海外旅行はまだ難しいですし、良い経験ができたので納得できるお金の使い方ができたと考えています。



出典

株式会社オリエンタルランド 上場以来のゲスト1人当たり売上高推移

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー