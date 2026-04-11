息子の「中学校の制服」がフリマアプリで“1万円”で売れた！ ママ友に「犯罪だしアカウント停止になる」と言われましたが“男子の制服”もダメなんですか？ 規約違反になる理由とは

なぜ？ フリマアプリで「使用済み学生服」の出品が禁止される理由

多くのフリマアプリが使用済み学生服の出品を禁止している背景には、青少年の保護という目的があります。

過去には、使用済みの女子学生服などが性的な対象として取引される「ブルセラショップ」が社会問題となった経緯があり、その対策として各プラットフォームが厳格なルールを設けています。主な理由は以下の3点です。



青少年保護育成条例との関連と犯罪への悪用リスク

各都道府県が定める青少年保護育成条例では、青少年の健全な育成を阻害する行為が規制されています。

フリマアプリでの使用済み学生服の取引が、ブルセラ目的の購入など、青少年の性的搾取につながる犯罪を助長する可能性が懸念されています。善意の出品であっても、意図せず犯罪に加担するリスクを避けるため、プラットフォーム側で一律に禁止しているのが実情です。



個人情報漏えいの危険性

学生服には、学校名が特定できる校章やデザインだけでなく、氏名の刺しゅうやタグへの記入が残っている場合があります。これらを適切に処理せずに出品すると、氏名・学校名・地域といった個人情報が第三者の手に渡り、ストーカー行為などの犯罪に悪用される危険性があります。



「男子学生服なら大丈夫」という誤解

「女子制服は問題でも、男子の学ランなら大丈夫だろう」と考える人もいるかもしれません。

しかし、メルカリをはじめとする多くのフリマアプリでは、青少年保護や衛生上の観点から、性別を問わず「使用済みの学生服類」全般の出品を禁止しています。クリーニング済みであっても出品は認められておらず、規制は男女の区別なく適用されます。



「1万円」の魅力の裏にある出品のリスク

たとえ1万円前後で売れたとしても、規約違反の出品がもたらすリスクはそれ以上になり得ます。アカウント停止によって生じる不利益はもちろん、より深刻なのは個人情報漏えいに伴うトラブルです。

学校名や氏名が特定されれば、卒業アルバムなどほかの情報と結びつけられ、住所や現在の生活圏まで特定される可能性もあります。悪意を持った第三者によって、個人情報がインターネット上に拡散されるリスクも考えられます。

また、購入者がどのような目的で使用するのかを出品者が知る手段はありません。自分の子どもが着ていた学生服が犯罪に使われるような事態になれば、精神的なダメージは大きいでしょう。目先の利益のために、こうしたリスクを負うことは望ましい判断とは言えません。



トラブルを回避！ 学生服を安全に手放す方法

フリマアプリが利用できないからといって、学生服を廃棄する必要はありません。安全で社会貢献にもつながる手放し方が複数あります。



学生服専門の買取業者・リユースショップの活用

公安委員会の古物商許可を得て運営されている学生服専門の買取業者や、リユースショップを利用する方法です。これらの業者は、次に必要とする学生のために販売することを目的としており、査定から買取までを専門的に行っています。

宅配買取に対応している業者も多く、自宅から申し込みが完結します。ブレザーやスカートだけでなく、リボンやネクタイ、指定バッグなどをセットで査定に出すと、買取価格が上がりやすい傾向があります。



「制服バンク」などNPO法人や地域団体への寄付

地域のNPO法人や社会福祉協議会、PTAなどが運営する「制服バンク」や、リユース事業に寄付する方法も選択肢の1つです。

これらの活動は、経済的な理由で制服の購入が難しい家庭を支援することを目的としており、社会貢献にもつながります。自治体や学校、地域のリユースショップなどが窓口となって回収しているケースもあります。



学校や知人・後輩への譲渡

母校が卒業生からの寄付を受け付けている場合や、PTAがバザーなどを開催していることもあります。また、親戚や近所の後輩など、直接の知り合いに譲るのも安心できる方法です。

これらの方法であれば、フリマアプリのような規約違反のリスクや、個人情報漏えいの心配なく、不要になった学生服を次に必要とする人へ引き継ぐことができます。



規約を確認し、適切なリユースでトラブルを防ぐ

フリマアプリでの使用済み学生服の出品は、手軽に利益を得られるように見える一方で、「アカウント停止」「個人情報漏えい」「犯罪への悪用」といったリスクをはらんでいます。

青少年保護という観点から、プラットフォーム各社は厳格な規約を設けており、その順守は利用者として必要なことです。安易な出品は避け、学生服専門の買取業者への売却や、地域の「制服バンク」への寄付など、安心・安全な方法を選ぶことが、トラブルを防ぎ、資源を有効活用することにつながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー