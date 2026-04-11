西山茉希「平日親子飯」アレンジラーメン・ちくわの磯辺揚げ風…手料理に反響「アイデアすごい」「真似したい」
【モデルプレス＝2026/04/11】モデルの西山茉希が4月10日、自身のInstagramを更新。子ども達のために作った料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「アイデアすごい」品数豊富な手料理話題
西山は「＃西山食堂」「＃平日親子飯」「薬局の食品売り場で宝探しみたいにお買い得食材をパトロール」などとつづり、リール動画を投稿。薬局に売っていた醤油ラーメンに鶏の出汁と之進牛醬をプラスしてコクを出したもの、ちくわにお茶漬けの素と米粉を合わせて溶いて磯辺揚げ風に仕上げたもの、焼くだけ餃子、煮込んだ鶏肉に更に焼き目をつけてサラダに乗せたものなど、アイデア溢れる創作料理を披露した。西山は「献立考える前にも選択がいっぱい。料理係の皆さま、日々お疲れ様です」と投稿を結んでいる。
この投稿にファンからは「どれも美味しそう」「アレンジが一流」「アイデアすごい」「真似したい」「創作料理のプロ」「毎日お疲れ様です」「手が込んでる」「最高のお母さんですね」と反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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◆西山茉希、平日飯公開
西山は「＃西山食堂」「＃平日親子飯」「薬局の食品売り場で宝探しみたいにお買い得食材をパトロール」などとつづり、リール動画を投稿。薬局に売っていた醤油ラーメンに鶏の出汁と之進牛醬をプラスしてコクを出したもの、ちくわにお茶漬けの素と米粉を合わせて溶いて磯辺揚げ風に仕上げたもの、焼くだけ餃子、煮込んだ鶏肉に更に焼き目をつけてサラダに乗せたものなど、アイデア溢れる創作料理を披露した。西山は「献立考える前にも選択がいっぱい。料理係の皆さま、日々お疲れ様です」と投稿を結んでいる。
◆ 西山茉希の投稿に反響
この投稿にファンからは「どれも美味しそう」「アレンジが一流」「アイデアすごい」「真似したい」「創作料理のプロ」「毎日お疲れ様です」「手が込んでる」「最高のお母さんですね」と反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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