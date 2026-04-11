歌手の和田アキ子（76）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。誕生日に必ず100本のバラを送ってくれる同じ誕生日の大物アーティストを明かした。

今月10日に76歳の誕生日を迎えた和田。この日は「アッコさんと同じ4月生まれのアーティストスペシャル」としてアーティストスペシャルを放送した。

和田も「改めて考えてみたら、4月生まれが多いってことだよね」としみじみ。「番組ができちゃうんだもんね」とし、堂本剛、ミッツ・マングローブ、ボクシングの井上尚弥などが同じ誕生日にいることが紹介された。

番組にもゲスト出演したことがある、歌手さだまさしもその一人。「さだくんは毎年お花いただいているんで、忘れられないですね」と和田。それも100本のバラだとし、「100本ですよ。花瓶がもう大変。だから、うちの事務所の社員で全部分けて、みんな喜びますね。いや、さだくんうれしい」と話した。

「面白いですね。本当にいい人。本当に」とその人柄を絶賛した。