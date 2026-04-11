吉本興業所属の女性お笑いコンビ、モリマンのホルスタイン・モリ夫（52）が、11日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。地元北海道に帰り、スナック経営をしている現状を明かした。

モリ夫は21歳だった94年に種馬マン(56）とモリマンを結成。フジテレビ系お笑い番組「ボキャブラ天国」でブレークすると、日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで」で、山崎方正（現・月亭方正）とゴボウを使ってしばき合うなどのガチバトルが代名詞となった。北海道の歓楽街すすきので23年にスナック「サロ」を開店。週2回、カウンターに立ち、月曜でも満席となる盛況ぶりも紹介された。店の家賃は16万5000円で、飲み代は1時間飲み・歌い放題で男性4000円、女性3000などとリアルな数字も伝えた。別のスナック、スープカレー店も経営しているが、その2店舗は赤字で、「サロ」の利益で賄っているという。夫、子供はおらず、猫2匹と生活する様子も公開した。

「ボキャブラ」でブレークした90年代も回想。コンビは企画に体当たりで向き合う女性芸人として引っ張りだことなったが、モリ夫は「これ、いつ寝ればいいの？みたいなスケジュールだったんですよ。メチャクチャな。一睡もしないで富士山登らされたりとか。ムチャだよ、っていう。どちらかといえば体張る系の仕事が多かったので、体力的にとにかくキツかったんですよね」と振り返った。

ただ「私たちの時は『これやりたくない』って言ったら『おー偉くなったのー』って言われるんで、（事務所の）社員に。そういう時代だったので、断るなんて選択はなかった」と説明。一方で、「テレビは楽しかった？」との質問には「楽しくないです。もともとお笑いとか全然知らなかったんですよ。テレビを中2から見なくなったんですよ」と即答した。

東京での生活は3年半で切り上げ、25歳で地元北海道へ戻ったことのついて、「ちょっとメンタル的にも体力的にも限界が来ていて、地元に帰りたいですって」と、当時の心境を明かした。