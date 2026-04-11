【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ 昔ながらの遊びがヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、子どもの頃の懐かしい光景から、対人関係での言葉、そして勢いのある動作をそろえました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
いし□□
あざ□□
□□あげる
ヒント：石を飛ばして遊ぶ昔ながらのゲームや、相手をバカにして笑うこと、そして足を使って勢いよく跳ね上げる動作を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「けり」を入れると、次のようになります。
いしけり（石蹴り）
あざけり（嘲り）
けりあげる（蹴り上げる）
どれもなじみのある日本語ですね。今回は懐かしい遊びから鋭い感情表現、そして力強い動作という異なるジャンルの言葉が並びました。物事の状態や動きを具体的にイメージしながら言葉を探すことで、脳の検索機能が多角的に刺激されますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、子どもの頃の懐かしい光景から、対人関係での言葉、そして勢いのある動作をそろえました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
あざ□□
□□あげる
ヒント：石を飛ばして遊ぶ昔ながらのゲームや、相手をバカにして笑うこと、そして足を使って勢いよく跳ね上げる動作を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：けり正解は「けり」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けり」を入れると、次のようになります。
いしけり（石蹴り）
あざけり（嘲り）
けりあげる（蹴り上げる）
どれもなじみのある日本語ですね。今回は懐かしい遊びから鋭い感情表現、そして力強い動作という異なるジャンルの言葉が並びました。物事の状態や動きを具体的にイメージしながら言葉を探すことで、脳の検索機能が多角的に刺激されますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)