ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・筑前町で火災 下高場で目標は筑前町多目的運動公園東… 【続報】福岡・筑前町で火災 下高場で目標は筑前町多目的運動公園東側 約10分後に消火（4月11日午後1時6分ごろ発生） 【続報】福岡・筑前町で火災 下高場で目標は筑前町多目的運動公園東側 約10分後に消火（4月11日午後1時6分ごろ発生） 2026年4月11日 13時15分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、11日午後1時6分ごろ、筑前町下高場（目標:筑前町多目的運動公園東側）でその他火災が発生した。同1時25分消火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ 北九州市八幡東区の火災で消防車出動 中尾2丁目15番付近（4月11日午後0時24分ごろ） 長崎・島原市でクレカ会社や警察名乗る偽電話詐欺 200万円の被害 ビデオ通話でATMに誘導して現金振り込ませる 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, ホテル, 床暖房, 介護, 配線, 訪問介護, 海, 生花, 介護タクシー, 置床工事