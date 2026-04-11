開始８分に悲劇…水戸CBが無念の負傷交代。筋肉系トラブルか、右足太もも裏を押さえて担架でピッチ後に
水戸ホーリーホックは４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節でジェフユナイテッド千葉と敵地で対戦。昇格チーム同士の一戦で、立ち上がりからアクシデントに見舞われる。
開始８分だった。千葉の津久井匠海に背後へ抜け出されそうになった場面で、カバーに入ったDFフォファナ・マリックが並走。しかし直後、そのままピッチに倒れ込んだ。
座り込みながら右足の太もも裏を気にする仕草を見せ、苦痛の表情を浮かべる25歳CBは、メディカルスタッフのチェックを受けた末、担架で運び出される事態に。
F・マリックは５試合ぶりの先発出場だったが、早くも途中交代。11分に牛澤健がピッチに送り出され、緊急対応を強いられた。
守備の重要な戦力が無念の負傷。怪我の状態が心配される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開始８分だった。千葉の津久井匠海に背後へ抜け出されそうになった場面で、カバーに入ったDFフォファナ・マリックが並走。しかし直後、そのままピッチに倒れ込んだ。
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F・マリックは５試合ぶりの先発出場だったが、早くも途中交代。11分に牛澤健がピッチに送り出され、緊急対応を強いられた。
守備の重要な戦力が無念の負傷。怪我の状態が心配される。
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