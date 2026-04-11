◇MLB パイレーツ2-0カブス(日本時間11日、リグリー・フィールド)

カブスの今永昇太投手が6回9奪三振、無安打、無失点で許したランナーはフォアボールの1人のみと好投し、自身に勝ち負けはつかず。試合後カウンセル監督が投球をたたえました。

今永投手は2回、相手に粘られフォアボールで2アウトからランナーを許しますが続く打者を空振り三振。以降はランナーを出すこと無く6回を投げきると現地のファンはスタンディングオベーションで拍手を送りました。

今永投手は今季3試合目、前回は5回1失点でしたがカウンセル監督は「非常に良かった。またもや励まされる先発ぶりだった」とたたえました。

この日は6回無安打投球ながら、ちょうど100球での降板でしたが「相手打線がよくファウルで粘りましたね。芯では捉えさせず、なんとかバットに当てて粘っているような感じでした。交代については『次がどうなるか』を考えます。どこで止めるべきか。それが次の登板にどう影響するか。あの展開で、彼に完投させる道筋はありませんでした。シーズン3回目の登板で120球も投げさせるのはリスクが大きすぎます。簡単な決断でした」と降板理由を語りました。