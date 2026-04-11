ＴＢＳ系「櫻井・有吉 ＴＨＥ夜会」が９日、放送され、石田純一＆東尾理子夫妻の自宅寝室を片付ける企画が特集された。

人気アイドルグループ「Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ」の川島如恵留と中村海人が助っ人で参戦。中村が如恵留くん、なんとＭＥＮＳＡも持っているんですけど、この壁にコンセントをどこでも作れる資格も持っています」と紹介し、川島が「第二種電気工事士ってのも持っていて」と明かした。

コンセントを新たに設置したり、付け替えることができると資格だそうで、便利な資格に東尾が「ほんっとに連絡先欲しい！」、手伝いに駆け付けていたギャル曽根も「すごくな〜い？！」と驚いた。

事務所の先輩・櫻井翔がＶＴＲを見ながら「あの人、あんなにいっぱい資格持ってるの？」と聞くと、中村が「持ってますし、今も２個ぐらい抱えて勉強してます」と説明していた。

川島は青山学院大を卒業。親は国立大に行かせるつもりだったといい、国立大との差額分の学費を自分で払ったことを過去に明かしている。独学で難関の国家資格である宅地建物取引士の資格を取得したほか、総合旅行業務取扱管理者の資格や、車両系建設機械など２０個以上の資格を取得。今年初めにＭＥＮＳＡ（メンサ）会員になったことを明かした。

ＭＥＮＳＡとは、公式サイトによると、「全人口のうち上位２％のＩＱ（知能指数）の持ち主が入会できるという国際グループ」と説明している。