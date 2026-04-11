◆米大リーグ ドジャース８✕―７レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３点をリードした８回２死二塁の５打席目に申告敬遠で勝負を避けられると、本拠地は大ブイーイングに包まれた。

レンジャーズの先発はクマール・ロッカー投手（２６）。２１年にドラフト１巡目（全体３位）でレンジャーズに指名された身長１９６センチの右腕だ。今季は４日（同５日）の本拠地・レッズ戦で先発したが、５回６安打２失点。大谷は初対戦だった。

初回先頭の１打席目は、空振り三振。２回にマンシーの２号ソロで先取点を奪ったが、先発グラスノーが３回に元ドジャースのシーガーに４号３ランを浴びて逆転を許した。２点を追う３回１死走者なしの２打席目は二ゴロに倒れて１０打席連続安打なしとなった。

１点を追う５回１死一塁の３打席目には右前安打。日本人新記録となる４４試合連続出塁をマークし、一塁塁上では小さく手をたたいていた。

３試合ぶりで、今季の本拠地初アーチとなる４号も狙う一戦。３〜８日（同４〜９日）の敵地でのナショナルズ、ブルージェイズの６連戦では２７打数９安打の打率３割３分３厘、３本塁打、８打点と調子は上向きだった。大谷は「徐々に上がってきているかなという段階」と言いながらも、勢いに乗ってきた。

この日はドジャースタジアムの来場者先着５万４０００人に大谷のボブルヘッド人形が配布された一戦。ドジャース移籍後、大谷のボブルヘッドデーは７度目で、これまで配布日には、デコピン始球式、先頭弾、サヨナラ弾、２打席連続弾、２年ぶり白星など、圧巻の活躍を見せてきた。

チームは３点リードの９回に守護神ディアスがまさかの３失点。同点とされたが、その裏にマンシーがこの日３発目のアーチとなるサヨナラ本塁打。乱戦を制して１０勝一番乗りを決めた。