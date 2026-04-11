◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝４月１１日、栗東トレセン

ファンタジーＳの覇者フェスティバルヒル（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）は角馬場で体をほぐしてから坂路入り。６４秒０―１４秒４でスイスイと駆け上がった。久野助手は「活気があって競馬モード。ラストも促して出していったわけではないですからね」と好気配を伝えた。

前走で重賞初制覇を飾ったが、左第１指骨の剝離（はくり）骨折が判明。先月１７日に帰厩し、本番へ直行の形となった。それでも調教本数を重ね、状態は着実に上向いている。「ステップレースを使うのが理想でしたが、やれることはやりました。ぶざまなレースはしたくないと思って仕上げてきました」と言葉に力を込める。

前走は４角９番手から馬群を割り、はじけるような末脚でＶ。「能力がないと、あそこから届かないですからね。今までスムーズではない競馬をしてきたのは、ゴチャつきやすい桜花賞では強みになると思います」と同助手は自信をのぞかせる。

昨年の皐月賞を制した半兄ミュージアムマイルと同じく、春のクラシックでＧ１馬の称号を手にする。