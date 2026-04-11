[4.11 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第10節](JITス)

※14:00開始

主審:中村太

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 2 井上樹

DF 20 遠藤光

DF 44 福井啓太

MF 7 荒木翔

MF 8 安田虎士朗

MF 16 林田滉也

MF 24 佐藤恵介

MF 27 武井成豪

FW 14 藤井一志

FW 32 太田龍之介

控え

GK 97 東ジョン

DF 4 山本英臣

MF 6 小林岩魚

MF 11 熊倉弘達

MF 13 村上千歩

MF 19 水野颯太

MF 26 佐藤和弘

MF 96 黒川淳史

FW 29 大島康樹

監督

渋谷洋樹

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 24 田川知樹

DF 2 高尾瑠

DF 15 家泉怜依

DF 31 堀米悠斗

DF 47 西野奨太

MF 18 木戸柊摩

MF 19 ティラパット

MF 27 荒野拓馬

MF 35 原康介

MF 39 川原颯斗

FW 20 アマドゥ・バカヨコ

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 3 パク・ミンギュ

DF 25 大崎玲央

MF 7 スパチョーク

MF 11 青木亮太

MF 13 堀米勇輝

MF 16 長谷川竜也

FW 22 キングロード・サフォ

FW 23 大森真吾

監督

川井健太