甲府vs札幌 スタメン発表
[4.11 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第10節](JITス)
※14:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 20 遠藤光
DF 44 福井啓太
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 16 林田滉也
MF 24 佐藤恵介
MF 27 武井成豪
FW 14 藤井一志
FW 32 太田龍之介
控え
GK 97 東ジョン
DF 4 山本英臣
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 13 村上千歩
MF 19 水野颯太
MF 26 佐藤和弘
MF 96 黒川淳史
FW 29 大島康樹
監督
渋谷洋樹
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 15 家泉怜依
DF 31 堀米悠斗
DF 47 西野奨太
MF 18 木戸柊摩
MF 19 ティラパット
MF 27 荒野拓馬
MF 35 原康介
MF 39 川原颯斗
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 3 パク・ミンギュ
DF 25 大崎玲央
MF 7 スパチョーク
MF 11 青木亮太
MF 13 堀米勇輝
MF 16 長谷川竜也
FW 22 キングロード・サフォ
FW 23 大森真吾
監督
川井健太
※14:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 20 遠藤光
DF 44 福井啓太
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 16 林田滉也
MF 24 佐藤恵介
MF 27 武井成豪
FW 14 藤井一志
FW 32 太田龍之介
控え
GK 97 東ジョン
DF 4 山本英臣
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 19 水野颯太
MF 26 佐藤和弘
MF 96 黒川淳史
FW 29 大島康樹
監督
渋谷洋樹
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 15 家泉怜依
DF 31 堀米悠斗
DF 47 西野奨太
MF 18 木戸柊摩
MF 19 ティラパット
MF 27 荒野拓馬
MF 35 原康介
MF 39 川原颯斗
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 3 パク・ミンギュ
DF 25 大崎玲央
MF 7 スパチョーク
MF 11 青木亮太
MF 13 堀米勇輝
MF 16 長谷川竜也
FW 22 キングロード・サフォ
FW 23 大森真吾
監督
川井健太