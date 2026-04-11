開催：2026.4.11

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 5 - 2 [ロッキーズ]

MLBの試合が11日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとロッキーズが対戦した。

パドレスの先発投手はウォーカー・ビューラー、対するロッキーズの先発投手は菅野智之で試合は開始した。

5回裏、6番 ガビン・シーツ 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでパドレス得点 SD 1-0 COL、8番 ルイス・カンプサノ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 SD 2-0 COL

8回表、1番 ハンター・グッドマン 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 SD 2-1 COL、3番 ジョーダン・ベック 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 SD 2-2 COL

9回裏、6番 ガビン・シーツ 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでパドレス得点 SD 5-2 COL

試合は5対2でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのメーソン・ミラーで、ここまで1勝0敗4S。負け投手はロッキーズのフアン・メヒアで、ここまで0勝2敗1S。

なお、ロッキーズの菅野智之はこの試合で6.0回を投げ、4安打（2本塁打）、2失点、3奪三振、防御率は2.16となっている。

ここまでパドレスは8勝6敗で2.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方ロッキーズは6勝8敗で4.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-11 14:08:32 更新