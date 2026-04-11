BE:FIRSTが5月6日(水)に発売する9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」の収録内容の全貌が解禁され、2曲目に新曲「Rondo」が収録されることが決定した。

プロデューサー・Chaki Zulu が手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開する。リリック、フロウ、ダンス、存在感すべてでシーンを揺らす、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーとなっている。

表題曲「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーだ。

制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。

さらにファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだパーティーソング「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜」の全4曲を収録した9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」。

LIVE盤には2025年9月に開催された＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMusic VideoとBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録された豪華な内容となっている。

「BE:FIRST ALL DAY」

2026年5月6日(水)発売

詳細：https://befirst-sp.com/befirst-allday/

予約：https://befirst.lnk.to/BF_ALLDAY BE:FIRST ‘BE:FIRST ALL DAY’

Written by SKY-HI, David Arkwright, Grant Boutin, Will Jay

Produced by SKY-HI, Grant Boutin CD収録内容（全形態共通）

1.BE:FIRST ALL DAY

2.Rondo

3.街灯

ファミリーマートクリスマスタイアップソング

4.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜 ================ 【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・映像収録内容

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13

01.GRIT

02.Mainstream

03.Secret Garden

04.Set Sail

05.Brave Generation

06.Boom Boom Back

07.Great Mistakes

08.Sailing

09.Bye-Good-Bye

10.夢中

映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】 ================ 【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・映像収録内容

1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-

2.街灯 -Music Video-

3.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-

4.街灯 -Music Video Behind The Scenes- ================ 【SG(スマプラ対応)】

価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ================ 【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック 映像収録内容

1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-

2.街灯 -Music Video-

3.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-

4.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-

5.街灯 -Music Video Behind The Scenes- ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13

01.GRIT

02.Mainstream

03.Secret Garden

04.Set Sail

05.Brave Generation

06.Boom Boom Back

07.Great Mistakes

08.Sailing

09.Bye-Good-Bye

10.夢中

映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】

◾️＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞

2026年5月16日（土）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

2026年5月17日（日）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

詳細：https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/