8月24日に「アニメナイト」開催…ナルトのキャラユニホームを配布

米大リーグのエンゼルスが、日本の大人気漫画とコラボレーションした特製ユニホームを配布する。斬新なデザインに、日本のファンからは「NPBでもやってくれよ」「欲しい」との声が殺到している。

エンゼルスがコラボするのは大人気漫画「ナルト」だ。配布するユニホームには前後に大きくキャラクターが描かれた。エンゼルスの真っ赤なユニホームをまとい、目の下にアイブラック。りりしい表情で打席に立っている。

米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」のトーマス・マレー記者がXで「ちょうど見かけたけど、エンゼルスは8月24日のアニメナイトで、エンゼルスをテーマにしたナルトのユニホームをプレゼントするらしい。今シーズンのプロモーションの中でも、かなりクールな企画の一つになりそうだ」として画像を公開。ネット上では日本のファンからもコメントが殺到した。

「ちょー欲しい」

「なにこれ！？NARUTO好きにはたまらん」

「おいなんだこれ欲しすぎる」

「アメリカでのNARUTO人気凄いよね」

「日本プロ野球も、こういうコラボを増やしていってほしいなぁ」

米大リーグでは日本のキャラクターとのコラボレーションが大人気。お隣のドジャースは「ワンピース」のグッズを配布し話題となった。今回もすでに「誰かアナハイム行きますか」「誰かアナハイムに友達はいませんか？」「ここ数年で初めてLAAに嫉妬しています」と入手法を模索する声が上がっている。



（THE ANSWER編集部）