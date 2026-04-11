メジャー球場で漫画ユニ配布「なにこれ！？」 大谷翔平の古巣、粋な振る舞いが話題「欲しすぎる
8月24日に「アニメナイト」開催…ナルトのキャラユニホームを配布
米大リーグのエンゼルスが、日本の大人気漫画とコラボレーションした特製ユニホームを配布する。斬新なデザインに、日本のファンからは「NPBでもやってくれよ」「欲しい」との声が殺到している。
エンゼルスがコラボするのは大人気漫画「ナルト」だ。配布するユニホームには前後に大きくキャラクターが描かれた。エンゼルスの真っ赤なユニホームをまとい、目の下にアイブラック。りりしい表情で打席に立っている。
米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」のトーマス・マレー記者がXで「ちょうど見かけたけど、エンゼルスは8月24日のアニメナイトで、エンゼルスをテーマにしたナルトのユニホームをプレゼントするらしい。今シーズンのプロモーションの中でも、かなりクールな企画の一つになりそうだ」として画像を公開。ネット上では日本のファンからもコメントが殺到した。
「ちょー欲しい」
「なにこれ！？NARUTO好きにはたまらん」
「おいなんだこれ欲しすぎる」
「アメリカでのNARUTO人気凄いよね」
「日本プロ野球も、こういうコラボを増やしていってほしいなぁ」
米大リーグでは日本のキャラクターとのコラボレーションが大人気。お隣のドジャースは「ワンピース」のグッズを配布し話題となった。今回もすでに「誰かアナハイム行きますか」「誰かアナハイムに友達はいませんか？」「ここ数年で初めてLAAに嫉妬しています」と入手法を模索する声が上がっている。
（THE ANSWER編集部）