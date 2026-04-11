日本ハムの有原航平投手（３３）が１２日のソフトバンク戦（エスコン）に先発する。今季３度目の先発で、勝ち投手となればＮＰＢ通算１００勝（ＭＬＢで３勝）を達成する。「ホーム投げられるのは、やっぱり嬉しいですし、いい流れでチームが攻撃に入れるように、まず初回をしっかり抑えれるようにしていきたい」と先発の役目を果たす。

今季初登板となった３月２９日の同戦（みずほペイペイ）では６回１０安打７失点で敗戦投手となった。古巣の強力打線を警戒し、「本当にいいバッターが揃っていますし、長打もありますけど、単打でしっかりつなぐところもあるので、やっぱり素晴らしい打線。でも、そこに立ち向かっていかなきゃいけないので、自分のリズムでしっかり抑えれるように頑張りたい」と語った。

ソフトバンク打線は、前回の対戦でスタメンに左打者８人を並べる対策を立ててきたが、「この前が初めてってわけでもないんで、他のチームは左がいっぱい並んでくることはよくあることなので、そこはそんなに意識はしていませんし、その中で前回、打たれているバッターもたくさんいるので、データも見て、弱い打球を打たせれるように、長打を打たれないようにやっていきたいなと思います」と力を込めた。