幾田りらが、2026年に発売を予定しているNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation5／Steamソフト『レイトン教授と蒸気の新世界』にてメインテーマ曲を担当することが決定した。同楽曲は久石譲とのスペシャルコラボという形になり、作曲を久石譲、作詞・歌唱を幾田りらが担当する。

楽曲が起用される『レイトン教授』シリーズは、国内外累計出荷本数2000万本を突破している人気作品。新作となる『レイトン教授と蒸気の新世界』は、アメリカ・スチームバイソンを舞台に展開され、そこで巻き起こる不思議な事件をきっかけに、レイトン教授とルークの新たな冒険が始まるストーリーとなっている。

メインテーマ曲の詳細については後日発表となる。久石譲による圧倒的な旋律と壮大な世界観で物語に命を吹き込む楽曲と、幾田による透明感あふれる歌声と表現力から紡がれる歌詞と歌唱をお楽しみに。

◾️＜幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”＞ 《国内公演》

[兵庫公演] 神戸ワールド記念ホール

2026年5月5日（火・祝）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年5月6日（水・休）開場 15:00 / 開演 16:00 [神奈川公演] ぴあアリーナMM

2026年5月16日（土）開場 16:30 / 開演 18:00

2026年5月17日（日）開場 14:30 / 開演 16:00 ▼チケット料金

指定席 \9,500（税込）

※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、1名につき1枚のチケットが必要です。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞可能です。

※入場時にご来場者全員の身分証確認を実施させていただきます。本人確認ができない場合には入場をお断りさせていただきます。

※全てのお客様の手荷物検査を行います。

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。

※公演当日はスマートフォンのみ撮影可能(静止画・動画とも) 《ソウル公演》

2026年5月23日（土）※公演時間調整中

公演場所：オリンピック公園 オリンピックホール 올림픽공원 올림픽홀 ▼チケット

チケット価格：全席 KRW 135,000ウォン（税込／全席指定座席）

枚数制限：1人3枚（ファンクラブ先行予約枚数込み)

観覧参加可能者：8歳以上 (2018年生まれを含む、その以前の出生者)

チケット販売:Melon Ticket Global (https://tkglobal.melon.com/)